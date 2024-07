Ten film ma 100% pozytywnych recenzji! Co obejrzeć w tym tygodniu?

W tym tygodniu do kin trafia znakomicie oceniany horror "Kod zła" oraz wyczekiwana futurystyczna animacja. Co warto obejrzeć w kinie oraz na VOD? Oto premiery tygodnia.

Kod zła

Lee Harker, agentka FBI, rozpoczyna śledztwo w sprawie seryjnego mordercy, którego zbrodnie pozostają niewyjaśnione od lat. W trakcie dochodzenia ujawniają się dowody wskazujące na obecność elementów okultystycznych podczas popełniania morderstw. Harker odkrywa, że łączy ją osobisty związek z mordercą. Zdeterminowana, aby zapobiec kolejnemu atakowi, zrobi wszystko, co w jej mocy, by go powstrzymać. Film Oza Perkinsa posiada w tym momencie 100% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.

Od 12 lipca w kinach

Zabierz mnie na Księżyc

Specjalistka od marketingu, zostaje zatrudniona, by poprawić publiczny wizerunek NASA podczas historycznego lądowania na Księżycu. Szybko zaczyna wdrażać swoje pomysły, powodując chaos i zamieszanie. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy Kelly Jones otrzymuje zadanie zorganizowania zapasowej wersji lądowania na Księżycu. Od tego momentu napięcie tylko rośnie, a odliczanie do historycznego momentu już trwa. W filmie występują Scarlett Johansson jako Kelly Jones, Channing Tatum jako Cole Davis i Woody Harrelson jako Moe Berkus.

Od 12 lipca w kinach

Mars Express. Świat, który nadejdzie

W roku 2200 prywatna detektyw Aline Ruby i jej androidyczny pomocnik Carlos Rivera zostają zatrudnieni przez wpływowego biznesmena do schwytania niebezpiecznego hakera. Ich śledztwo prowadzi ich na Marsa, gdzie odkrywają mroczną zagadkę pełną korupcji oraz zaginioną dziewczynę, która może posiadać klucz do przyszłości sztucznej inteligencji. Film łączy animację 2D i 3D, poruszając jakże aktualną już teraz tematykę AI, robotyki i nie tylko.

Od 12 lipca w kinach. 11 lipca pokaz przedpremierowy w Multikinie w ramach OFFowych czwartków

Sunny

Akcja serialu rozgrywa się w pół-futurystycznej Japonii i śledzi losy Suzie Sakamoto (Rashida Jones), której życie wywraca się do góry nogami po tajemniczej katastrofie samolotu, w której rzekomo zginęli jej mąż Masa (Hidetoshi Nishijima) i ich syn. Podczas rozmowy z władzami, inni bliscy ofiar katastrofy proszeni są o zadzwonienie na telefony swoich ukochanych, aby usłyszeć ich głos na poczcie głosowej po raz ostatni. Jednak gdy Suzie dzwoni do swojego męża, zamiast usłyszeć pocztę głosową, telefon nadal dzwoni. Wtedy rozpoczyna się jej misja odkrycia prawdy o zniknięciu jej męża i syna. Jednocześnie zmaga się z ogromnym bólem i żalem, co dodatkowo komplikuje jej poszukiwania. W jej domu pojawia się natomiast robot Sunny, szkolony przez jej własnego męża.

Od 10 lipca na Apple TV+

Most zbrodni

Serial inspirowany jest książką Rebekki Godfrey i przedstawia prawdziwą historię Reeny Virk (Vritika Gupta). W 1997 roku czternastoletnia Reena opuściła dom, by spotkać się z przyjaciółmi na imprezie, ale nigdy nie wróciła. Historia opowiadana jest z perspektywy autorki Rebekki Godfrey (Riley Keough) oraz lokalnej policjantki (Lily Gladstone). Obie bohaterki zanurzają się w mroczny świat nastolatek oskarżonych o morderstwo Reeny, odkrywając przy tym szokujące fakty i prawdę o zabójcy, która zmienia cały obraz sprawy.

Od 10 lipca na Disney+

Wikingowie: Walhalla - 3. sezon

Akcja 3. sezonu serialu "Wikingowie: Walhalla" rozgrywa się siedem lat po wydarzeniach z poprzednich odcinków. Na początku sezonu Harald i Leif przebywają w Konstantynopolu, lecz przeznaczenie wzywa ich z powrotem do Europy, a może nawet jeszcze dalej na Zachód. Tymczasem Freydis realizuje swoje plany jako przywódczyni pogan z Jomsborgu. Nowe zagrożenie nadciąga na horyzoncie – narastający wpływ chrześcijaństwa, co stawia przed bohaterami wielkie wyzwania w ich dążeniu do osiągnięcia przeznaczenia.

Od 11 lipca na Netflix

Sausage Party: Żarciotopia

Humorystyczna animacja dla dorosłych, która stanowi kontynuację filmu fabularnego o tym samym tytule z 2016 roku. Akcja serialu skupia się na grupie żywnościowych produktów, w tym Franku, Brendzie, Barrym i Sammym, którzy postanawiają stworzyć swoje własne społeczeństwo. W ich świecie jedzenie ma swoje własne życie, a ich przygody prowadzą do nieoczekiwanych i zabawnych sytuacji. Czy uda im się zbudować trwałą społeczność?

Od 11 lipca na Prime Video