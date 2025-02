Wśród lutowych nowości na Max HIT, na który wszyscy czekali

Zobacz, co nowego przygotowała dla nas platforma Max w lutym. Premiery seriali, programów i filmów, w tym długo wyczekiwany trzeci sezon "Białego Lotosu". Sprawdź terminarz i szykuj wolne wieczory.

Luty na Max zapowiada się naprawdę konkretnie. Kto czekał na kolejną odsłonę „Białego Lotosu”, ręka do góry. To nie jedyne, co nas czeka. W najnowszej ofercie znajdą się też głośne premiery filmowe (zarówno ambitne, jak i totalnie rozrywkowe), nowe polskie i zagraniczne programy oraz dokumenty trzymające w napięciu.

„Biały Lotos III” – na to wszyscy czekali!

Największe poruszenie niewątpliwie budzi „Biały Lotos III” — najnowszy sezon jednego z najbardziej rozchwytywanych seriali HBO. Premiera już 17 lutego. Akcja, humor i genialne dialogi, a wszystko w luksusowym kurorcie, w którym przez jeden burzliwy tydzień wzajemnie przenikają się losy gości i pracowników.

John Oliver powraca

17 lutego to także start nowego sezonu programu „Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem XII”. John Oliver to prowadzący, który potrafi rozmawiać o wszystkim i robi to z taką charyzmą, że trudno się oderwać. Polityka, show-biznes, codzienność — wszystko dostaje od Olivera energiczne podsumowanie.

Nowe produkcje dokumentalne na Max

18 lutego czekają nas dwa fascynujące dokumenty: „Pokonaliśmy Drużynę marzeń” — czyli historia grupy koszykarzy z college’u, którzy mieli służyć za sparingpartnerów dla słynnego Dream Teamu, i „Luigi Mangione: Portret zabójcy” — próba zrozumienia tego, co skłoniło bogatego 26-latka do morderstwa dyrektora generalnego dużej firmy. Swoją drogą... jak to możliwe, że już powstał o nim film?!

Filmowe szaleństwo zaczyna się 21 lutego

Jeśli chodzi o filmy, przed telewizory zapraszamy 21 lutego. Pojawi się oscarowy „American Hustle” z gwiazdorską obsadą (Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence), który zgarnął 3 Złote Globy i aż 10 nominacji do Oscara. To kawał dobrze zrobionego kina, pełnego intryg i przestępczych gierek. W tym samym dniu wjeżdża „Kuchenna rewolucja (Coup!)” — dramat historyczny osadzony w czasach pandemii grypy w USA, gdzie służący bierze sprawy w swoje ręce i prowadzi bunt przeciwko bogatemu pracodawcy.

Kolejna nowość to „Syndrom niekończącego się lata (Endless Summer Syndrome)” — opowieść o rodzinnych dramatach i mrocznych sekretach, które przeradzają się w coś makabrycznego. Równie niepokojące jest „Mleko (Milk)” — historia matki, która tuż po stracie dziecka decyduje się oddać mleko; brzmi jak kino artystyczne, w którym emocje grają pierwsze skrzypce. Tego samego dnia wpadną jeszcze: „Raj w płomieniach (Paradise is Burning)”, „Płynąc do domu (Swimming Home)” oraz dwie części kultowego „Zombieland”.

Nowości Max dzień po dniu – LUTY 2025

Poniżej rozpiska, żebyś nie musiał(a) szukać, co i kiedy wchodzi:

16 lutego

Harold i magiczna kredka

17 lutego

Biały Lotos III, odc. 1

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem XII, odc. 1

18 lutego

Pokonaliśmy Drużynę marzeń

Luigi Mangione: Portret zabójcy

20 lutego

Naprawy nie do naprawy IV, odc. 1-8 (dla tych, którzy kochają programy „zrób to sam” i nie boją się wyzwań)

21 lutego

American Hustle

Kuchenna rewolucja (Coup!)

Syndrom niekończącego się lata (Endless Summer Syndrome)

Mleko (Milk)

Raj w płomieniach (Paradise is Burning)

Płynąc do domu (Swimming Home)

Zombieland

Zombieland: Kulki w łeb (Double Tap)

22 lutego

Pomiędzy świątyniami (Between The Temples)

24 lutego

Masterchef Nastolatki II, odc. 1 (pole do popisu dla młodych kucharzy!)

25 lutego

Kuba Wojewódzki XXXVIII, odc. 1 (kontrowersji raczej nie zabraknie)

26 lutego

You Can Dance – Po prostu tańcz X, odc. 1

Okiem policyjnej kamery IX, odc. 1-10

Eyes On The Prize III: My, którzy wierzymy w wolność, nie możemy spocząć, odc. 1-6

27 lutego

Hotel Paradise Extra X, odc. 1-10

Kuchenne rewolucje XXX, odc. 1

Coyotl: Bohater i bestia, odc. 1-2 (mroczny klimat meksykańskich porachunków narkotykowych)

Królowe podziemia, odc. 1-6 (kiedy cicha, konserwatywna wdowa porywa się na imperium kokainowe…)

Spróbujmy jeszcze raz, odc. 1-2

Baldwinowie, odc. 1

Przemiana (The Forge)

28 lutego