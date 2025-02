Ten serial ma być priorytetem. Netflix rzuca wyzwanie największym

To już pewne – Dungeons and Dragons powróci w formie serialu aktorskiego. Oby tylko okazał się lepszy, niż film z 2023 roku.

Fantasy to nieśmiertelny gatunek i nawet pomimo obecnego forsowania futurystycznej tematyki sztucznej inteligencji na wszystkich frontach, elfy, krasnoludy i smoki zawsze znajdą swoich odbiorców – nawet jeśli produkcja będzie tak przeciętna, jak Pierścienie Władzy od Amazon. Netflix doskonale zdaje sobie z tego sprawę i sporą część środków i energii przekierowuje aktualnie na jeden z największych projektów, jakim jest powołanie do życia serialu w uniwersum Dungeons and Dragons.

Netflix chce poszerzyć uniwersum Dungeons and Dragons

Dungeons and Dragons funkcjonuje od końcówki lat 80. i przez lata marka inspirowała twórców różnych – czasem bardzo skrajnych – dzieł kultury. Były gry, filmy czy animacje, ale nigdy nie pojawił się aktorski serial. Aż do teraz, bo jak donośni Deadline, Netflix intensywnie pracuje nad produkcją live-action, która ma być dla Hasbro (obecnego właściciela marki) priorytetem.

Początkowo serial miał trafić do biblioteki platformy Paramount+, bo studio Paramount Pictures było odpowiedzialne za stworzenie średnio udanego filmu Dungeons & Dragons: Złodziejski honor, ale z powodu wewnętrznych zawirowań i zmiany strategii projekt nie został zrealizowany.

Deadline przekazał, że serial przeszedł pełną restrukturyzację i ma nową koncepcję. Za sterami kierowniczymi zasiadł Drew Crevello, a w roli reżysera obsadzono Shawna Levy’ego, który ma w portfolio między innymi takie hity, jak Deadpool & Wolverine. To właśnie za jego sprawą serial Dungeons and Dragons: The Forgotten Realms miał trafić w ręce Netfliksa – jeśli produkcja odniesie sukces, to platforma zadba o to, by stworzyć z tego całą serię i poszerzyć uniwersum.

