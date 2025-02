Szok w TVN! Małysz wraca na skocznię załatwić niedokończoną sprawę

Skoki narciarskie w TVN przybiorą zupełnie nową formę. Co więcej, na skoczni ponownie zagości Adam Małysz!

Mogło się wydawać, że to będzie kolejny tradycyjny sezon skoków narciarskich, ale dyscyplina nie przestaje nas zaskakiwać! Już 5 kwietnia na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbędzie się wyjątkowy konkurs "Red Bull Skoki w Punkt", który zgromadzi największe gwiazdy tej dyscypliny. Wśród nich jest Adam Małysz! Warto dodać, że taki konkurs miał odbyć się w ramach benefisu zawodnika po zakończeniu kariery, ale z uwagi na pogodę odwołano go.

Adam Małysz i jego najwięksi rywale wracają na skocznie

Tym razem jednak nie zobaczymy ich w roli zawodników, a kapitanów drużyn złożonych z czołowych skoczków Pucharu Świata. Adam Małysz, Martin Schmitt, Andreas Goldberger, Thomas Morgenstern i Gregor Schlierenzauer – te legendy skoków narciarskich staną na czele drużyn, których celem będzie osiągnięcie łącznej długości skoków równej dokładnie 1000 metrów. Co ciekawe, zasady "Red Bull Skoki w Punkt" zostały maksymalnie uproszczone. Nie będzie ocen za styl, ani przeliczników za wiatr. Liczyć się będzie tylko i wyłącznie odległość. To oryginalne podejście do rywalizacji ma szansę przyciągnąć przed telewizory nie tylko zagorzałych fanów skoków, ale także tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tą dyscypliną.

W komunikacie prasowym znalazła się także wypowiedź naszego mistrza. Adam Małysz podkreślił, że ten format ma na celu uczynić skoki jeszcze bardziej przystępnymi dla szerszej publiczności. Proste zasady, brak skomplikowanych obliczeń i emocjonująca rywalizacja - to wszystko ma sprawić, że "Red Bull Skoki w Punkt" staną się prawdziwym hitem. Sam "Orzeł z Wisły" z entuzjazmem podchodzi do tego projektu i wierzy, że nowy format spodoba się zarówno widzom, jak i samym zawodnikom.

Skoki w punkt na TVN i Eurosport. Kiedy transmisja?

Wśród skoczków, którzy wezmą udział w konkursie, znajdziemy takie nazwiska jak: Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Ryoyu Kobayashi, Andreas Wellinger, Daniel Tschofenig, Gregor Deschwanden czy Johann Andre Forfang. Zawodnicy zostali podzieleni na koszyki, a kapitanowie będą mieli możliwość wyboru swoich drużyn. Warto wspomnieć, że "Red Bull Skoki w Punkt" to nie jedyna inicjatywa, która ma na celu popularyzację skoków narciarskich. Ostatnio na naszej stronie ukazał się wywiad z Adamem Małyszem, który opowiedział o kulisach powstawania dokumentu "Skoczkowie".

Transmisję „Red Bull Skoki w Punkt” będzie można obejrzeć 5 kwietnia w TVN oraz na kanale YouTube Eurosportu. Już teraz zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych, gdzie wkrótce pojawią się informacje na temat składów drużyn i szczegóły dotyczące przebiegu zawodów. Po cichu liczę, że "Red Bull Skoki w Punkt" okażą się sukcesem i przyciągną przed telewizory sporo widzów - doskonale pamiętam "małyszomanię" i nie będę ukrywał, że chciałbym, by skoki narciarskie ponownie cieszyły się taką popularnością w naszym kraju.

Pełna lista zawodników Red Bull Skoki w punkt z podziałem na koszyki

KOSZYK I

Ryoyu Kobayashi (Japonia)

Andreas Wellinger (Niemcy)

Daniel Tschofenig (Austria)

Gregor Deschwanden (Szwajcaria)

Johann Forfang (Norwegia)

KOSZYK II

Jakub Wolny (Polska)

Dawid Kubacki (Polska)

Paweł Wąsek (Polska)

Piotr Żyła (Polska)

Aleksander Zniszczoł (Polska)

KOSZYK III

Kristoffer Sundal (Norwegia)

Domen Prevc (Słowenia)

Halvor Egner Granerud (Norwegia)

Anže Lanišek (Słowenia)

Timi Zajc (Słowenia)

KOSZYK IV

Stephan Embacher (Austria)

Valentin Foubert (Francja)

Alex Insam (Włochy)

Tate Franz (USA)

Władimir Zografski (Bułgaria)