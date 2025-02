Najlepsze filmy i seriale na jednej platformie? Tak, wszystko dzięki Apple

Wygląda na to, że Apple dogadało się z Netfliksem, choć na ten moment nie wszyscy widzowie mogą z tej współpracy skorzystać.

Głównych aplikacji VOD do filmów i seriali mamy na rynku już kilka – nie mówiąc już o tych mniej popularnych – dlatego wielu użytkowników często zadaje pytanie, kiedy w końcu będzie można cały ten zbiór oglądanych treści kontrolować z poziomu jednej platformy. Cóż, wygląda na to, że Apple jest coraz bliżej urzeczywistnienia tej wizji. Zza oceanu docierają bowiem głosy, że Apple nawiązało ważną współpracę z Netfliksem.

Jedno Apple TV, by wszystkimi rządzić

Jeśli korzystacie z urządzenia Apple TV lub aplikacji Apple TV na kompatybilnych sprzętach, to doskonale wiecie, że gigant z Cupertino pozwala na połączenie różnych platform streamingowych z zalogowanym kontem, dzięki czemu z poziomu Apple TV można przeglądać i uruchamiać produkcje z konkurencyjnych serwisów, takich jak Max czy Disney+. W tej układance dotychczas brakowało najpopularniejszej platformy, czyli Netfliksa, ale ten stan rzeczy zaczął już się zmieniać – przynajmniej na terenie USA.

Na X pojawiły się wpisy, ukazujące możliwość połączenia konta Netflix z apką Apple TV, owocujące dodaniem do ekranu głównego aktualnie oglądanych pozycji na Netflix. Wydaje się jednak, że dopiero rozpoczęto wdrażanie funkcji, bo po pierwsze nie wszystkie opcje wyświetlają się poprawnie, a po drugie dostęp do niej ma tylko ograniczona liczba użytkowników.

W Polsce na ten moment – przynajmniej na moim urządzeniu – takie zabiegi nie są możliwe, a szkoda, bo to właśnie platforma od Apple jest u mnie głównym centrum zarządzenia filmami i serialami. Całkiem prawdopodobne jest jednak to, że ta opcja niebawem trafi także do klientów Apple nad Wisłą.

