Rockstar wskrzesza Max Payne. Wielki powrót z ogromnym budżetem

Max Payne to jedna z kultowych gier, która jeszcze nie powróciła w odświeżonej wersji. Remake nadchodzi wielkimi krokami, a Remedy Entertainment i Rockstar głęboko sięgają do kieszeni.

"Max Payne" to obok "Mafii" moja ulubiona gra sprzed lat. Nie wiem, czy byłbym w stanie wybrać którąkolwiek z nich ponad drugą, ale powrót do Lost Heaven dzięki remake'owi Hangar 13 był niezwykle przyjemny i od tamtej pory marzy mi się "Max Payne" w nowoczesnej oprawie. Pierwsze plotki o pracach nad taki powrotem przyjąłem bardzo entuzjastycznie, ale z dystansem, bo to wręcz kultowy tytuł i trochę obawiałem się fuszerki, która skrzywdziłaby markę na lata.

Max Payne - remake będzie kosztować miliony dolarów

Dziś już wiemy, że Remedy Entertainment i Rockstar łączą siły, by przygotować zupełnie nowe odsłony "Max Payne" i "Max Payne 2: The Fall of Max Payne" dla PS5 i Xbox Series X|S. Gra trafi też na PC. Jeśli ktokolwiek do tej pory, podobnie jak ja, miał pewne wątpliwości, to dziś można się z nimi pożegnać. Według najnowszych raportów studia są gotowe wyłożyć około 75 mln dolarów na przygotowanie nowych wersji gier zgodnych z dzisiejszymi standardami. To budżet porównywalny do pieniędzy, które włożono w rozwój "Alan Wake 2", a przecież oryginalna wersja "Max Payne" kosztowała zaledwie 3 mln dolarów. Nie będzie to jednak rekordowa inwestycja w markę przez Rockstar, ponieważ "Max Payne 3" kosztował firmę około 105 mln dolarów.

Jak dziś zagrać w Max Payne?

Dziś "Max Payne" dostępny jest na PC w klasycznej formie, ale za pomocą licznych modów można oprawę wizualną gry znacząco poprawić. Dostępne są nawet poprawki wdrażające wsparcie dla Ray Tracingu, dzięki czemu świat z gry jest coraz bardziej realny. Na nowych Xboksach można zagrać w "Max Payne" i "Max Payne 2" dzięki wstecznej kompatybilności - wszystkie konsole Xbox One i Xbox Series obsługują grę z pierwszego Xboksa. W przypadku konsol Sony w sklepach online dostępne są gry w oddzielnych wersjach dla PS3 i PS4, gdzie "Max Payne" uruchamiany jest w odsłonie z PS2.