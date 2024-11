Dla tego polskiego serialu kupisz Max — zapowiada się świetnie!

Max zapowiada nowy serial, który dołącza do kilku świetnie zapowiadających się polskich projektów. O czym opowie "Miasto Mrozów"?

Na platformie Max wkrótce pojawi się nowy serial: "Miasto Mrozów". Jego akcja rozgrywa się na malowniczym, acz pełnym tajemnic Półwyspie Helskim. Historia rozpoczyna się od mrożącego krew w żyłach zdarzenia: w środku sztormu, tajemnicza postać wyrzuca ciało do morza. To wydarzenie burzy spokój rodziny Mrozów i całej lokalnej społeczności. Po śmierci Jana Mroza, szanowanego mieszkańca i byłego wojskowego, na jaw wychodzą skrywane przez lata sekrety. Jego dzieci muszą zmierzyć się nie tylko z żałobą, ale i z szokującą zmianą w testamencie ojca. Rozpoczyna się walka o spadek, która odsłania rodzinne konflikty, zdrady i dawne urazy.

Miasto Mrozów - nowy polski serial Max

W obsadzie "Miasta Mrozów" zobaczymy plejadę polskich gwiazd: Magdalenę Popławską, Jacka Komana, Grzegorza Damięckiego i Bartosza Gelnera. Za reżyserię odpowiada Anna Kazejak, znana z takich produkcji jak "Fucking Bornholm". Twórcy serialu zadbali o każdy szczegół, od scenografii, przez kostiumy, aż po charakteryzację, by jak najlepiej oddać atmosferę nadmorskiego miasteczka i skomplikowane relacje między bohaterami.

Za produkcję serialu "Miasto Mrozów" odpowiada Akson Studio, znane z realizacji wysokiej jakości produkcji telewizyjnych. Wizualną stroną serialu zajmują się operatorzy Bartłomiej Cierlica i Piotr Niemyjski. Nad stroną literacką czuwa Anna Gronowska, a za scenariusz odpowiada Bartosz Janiszewski. Scenografię do serialu przygotowuje Magda Widelska-Władyka, kostiumy projektuje Zofia Komasa, a charakteryzacją zajmuje się Kinga Krulikowska. Za montaż odpowiada Maciej Pawliński. W proces produkcji zaangażowani są również producenci: Karolina Izert ze strony TVN WBD i Michał Kwieciński reprezentujący Akson Studio.

Platforma Max wyraźnie stawia na polskie produkcje, czego dowodem jest zapowiedziana ofensywa nowych seriali. Oprócz "Miasta Mrozów", liczę że jak najszybciej będziemy mogli zanurzyć się w świat intryg i psychologicznych rozgrywek w serialu "Porządny człowiek". Głównym bohaterem jest Paweł, ceniony kardiochirurg, który z pozoru wiedzie idealne życie. Jednak jedna nieprzemyślana decyzja uruchamia lawinę wydarzeń, które wystawią na próbę jego moralność i zmuszą do konfrontacji z mroczną stroną własnej natury. W tej roli zobaczymy Krzysztofa Czeczota, a partnerować mu będą m.in. Agnieszka Żulewska, Magdalena Czerwińska i Jan Englert. Za reżyserię odpowiada Aleksandra Terpińska, znana z filmu "Inni ludzie".

Kolejną propozycją jest "Przesmyk", szpiegowski thriller, którego akcja rozgrywa się w 2021 roku, w czasie narastających napięć międzynarodowych. Ewa, agentka wywiadu, pragnie zostawić za sobą przeszłość i rozpocząć nowe życie. Jej plany krzyżuje jednak zniknięcie partnera, Skinera, który zostaje zdemaskowany przez rosyjski wywiad. Ewa zostaje wciągnięta w niebezpieczną grę, w której stawką jest nie tylko jej życie, ale i bezpieczeństwo kraju. W główną rolę wciela się Lena Góra, a na ekranie towarzyszą jej m.in. Leszek Lichota, Bartłomiej Topa i Andrzej Konopka. Reżyserem serialu jest Jan P. Matuszyński, twórca "Ostatniej rodziny" i "Żeby nie było śladów".

Max stawia na polskie dokumenty - te warto zobaczyć

Na Max debiutowały także oryginalne serie dokumentalne: "Król Zanzibaru" oraz "Łowcy skór". Pierwszy z nich opowiada historię Wojciecha Żabińskiego, przedsiębiorcy stojącego za siecią hoteli Pili Pili. Serial ukazuje kulisy jego działalności, począwszy od błyskawicznego sukcesu, po upadek i oskarżenia o oszustwa finansowe. Drugi dokument, "Łowcy skór", powraca do wstrząsających wydarzeń z początku XXI wieku, kiedy to w Łodzi ujawniono proceder handlu informacjami o zgonach pacjentów. Pracownicy pogotowia ratunkowego, w zmowie z właścicielami zakładów pogrzebowych, mieli dopuszczać się makabrycznych czynów, by zwiększyć swoje zyski.