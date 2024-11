W minioną sobotę na Netfliksie zadebiutował drugi sezon animacji Arcane bazującej na uniwersum znanym z gry League of Legends. Powiedzieć, że to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku to jak nic nie powiedzieć. Zapowiedź drugiego aktu tylko utwierdza mnie w tym przekonaniu.

Arcane debiutowało dokładnie 3 lata temu i z miejsca zdobyło sympatię widzów. Produkcja realizowana przez Riot Games przy współpracy ze studiem animacji Fortiche zachwyciła nas nie tylko swoją przepiękną animacją, ale również (a może przede wszystkim) świetną fabułą. Historia została tak skrojona, że wcale nie trzeba znać świata League of Legends aby się świetnie bawić pochłaniając 9 odcinków, które mijają w zabójczym tempie. Drugi sezon wylądował na Netfliksie w minioną sobotę i kontynuuje dobrą passę. Całość podzielona została na 3 akty po 3 odcinki każdy. I nawet jeśli Akt I rozwijał się powoli, to już od trzeciego odcinka akcja znacznie przyśpiesza. Wygląda też na to, że w kolejnym akcie będzie jeszcze lepiej.

Zapowiedź Arcane S2 Akt 2

Pierwszy sezon Arcane miejscami był bardzo mroczny i dotykał poważnych tematów. Wygląda na to, że nie inaczej będzie w drugim sezonie, a oglądając pod raz 10. poniższą zapowiedź drugiego aktu cały czas mam ciarki na plecach. Mija trochę czasu, nasi bohaterowie ponownie ewoluują i wygląda na to, że wcale nie w lepsze wersje swoich osobowości. Klimat aż wylewa się z ekranu, a wszystko potęguje przepiękna animacja. Jak ktoś trafnie zauważył w komentarzach na YouTube, każdy zatrzymany kadr z tej produkcji nadaje się na świetną tapetę na pulpicie. Coś w tym jest i warto docenić kunszt studia Fortiche. Warto też docenić fabułę, której co prawda jeszcze w całości nie znamy, ale dotychczasowe efekty pozwalają być dobrej myśli. A jeśli nadal wam mało, to docenicie jeszcze ścieżkę dźwiękową, która jest w tej produkcji nie mniej istotna. Zapowiedź oglądacie na własną odpowiedzialność.

Drugi akt, drugiego sezonu Arcane zadebiutuje na Netflix już w najbliższą sobotę, 16 listopada. Dostaniemy ponownie trzy odcinki, które mają nas przygotować na wielki finał, który zakończy całą historię Arcane aktem trzecim - 23 listopada. Nie wiem jak wy, ale ja nie potrzebuje nawet popcornu bo coś mi się zdaje, że będę zajęty trzymaniem szczęki w miejscu, aby nie opadła na podłogę. Dawno już żadna produkcja nie wywołała u mnie tak wielkiego entuzjazmu i wydaje mi się, że to silny kandydat na serial roku bez podziału na kategorie. Wystarczy spojrzeć na oceny jakie Arcane zbiera chociażby na IMDb czy w serwisie Metacritic.