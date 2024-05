Diuna 2 do obejrzenia online! Co nowego na HBO Max - maj2024

“Diuna: Część druga” to zdecydowanie największa premiera na HBO Max w drugiej połowie maja. Po pierwszej odsłonie, która była wprowadzeniem do świata stworzonego przez Franka Herberta, teraz nadszedł czas na produkcję, dzięki której Denis Villeneuve ponownie zabiera widzów w podróż po pustynnej planecie Arrakis, śledząc losy Paula Atrydy i jego sojuszników z plemienia Fremenów, którzy stają do walki z przeciwnikami rodu.

Nowe filmy na HBO Max maj 2024

Wśród filmów fabularnych, “Wspomnienie miłości” opowiada historię Julie, która na zdjęciu dostrzega swojego zaginionego w czasie wojny męża, lecz ich ponowne spotkanie komplikuje pojawienie się kobiety, twierdzącej, że to ona jest jego prawowitą małżonką. “Motel” to thriller o parze w kryzysie, która zatrzymuje się w motelu przy drodze, gdzie czeka ich noc pełna grozy. “Samarytanin” to opowieść o chłopcu, który pragnie dowiedzieć się, czy bohater z jego dzieciństwa, który zniknął dwie dekady temu, nadal żyje.

W “Gazie węży” śledzimy Roberta Kleina w poszukiwaniu zaginionego brata, co prowadzi go w niepewną podróż, gdzie nic nie jest takie, jak się wydaje. “Nasiono” to dramat społeczny, w którym zdegradowany kierownik budowy, Rainer, walczy o przetrwanie i sprawiedliwość. “Dobra osoba” to film o Danielu, który spotyka Allison, kobietę dotkniętą tragedią, która zmieniła jej życie i życie jego rodziny.

Co nowego na HBO Max

W “Ghost Story” duch mężczyzny podąża za żałobą swojej żony, wracając do ich wspólnego domu, a “Argentyna, 1985” to dramat oparty na prawdziwych wydarzeniach, ukazujący odwagę argentyńskich prokuratorów w walce z wojskową dyktaturą. “Normalni” to historia nastolatki i jej chorego ojca, którzy starają się stworzyć pozory normalności, by uniknąć interwencji opieki społecznej.

Wśród dokumentów, “I król rzekł: ‘Co za fantastyczna maszyna!’” analizuje, jak obsesja na punkcie obrazu wpłynęła na nasze zachowania społeczne. “Zamek” to opowieść o Justinie, która dziedziczy rezydencję w Argentynie pod warunkiem, że nigdy jej nie sprzeda. “Piekło na ziemi. Sprawa Veroniki” to serial dokumentalny o dramatycznych wydarzeniach z 1998 roku i walce matki o sprawiedliwość dla swojej córki.

HBO Max maj 2024 lista premier dzień po dniu