Drugi sezon Rodu Smoka na oficjalnym zwiastunie – zapowiada się fantastycznie!

Druga połowa roku stoi pod znakiem szalenie mocnej oferty HBO. Jesienią możemy spodziewać się serialowej Diuny, o której szerzej pisałem w tej publikacji, a nieco wcześniej – bo w czerwcu – bibliotekę platformy Max zasili nowy sezon Rodu Smoka, czyli spin-offu kultowej Gry o tron. HBO podzieliło się oficjalnym zwiastunem.

Decydująca bitwa o Żelazny Tron – Ród Smoka powraca 16 czerwca

Ród Smoka to co prawda nie ten sam kaliber co Gra o tron, ale serial na podstawie powieści George'a R.R Martina i tak okazał się wielkim sukcesem. Pierwszy sezon zakończył się w burzliwej atmosferze, jednoznacznie prowadzącej do konfliktu, a w nadchodzących odcinkach będziemy mogli śledzić jego eskalację. O Żelazny Tron zawalczą dwa zwaśnione rody Targaryenów i Hightowerów, więc możemy spodziewać się fantastycznych i brutalnych scen batalistycznych, które HBO potrafi realizować jak nikt inny. Spójrzcie tylko na poniższy zwiastun.

Na ekranie znów zobaczymy znane twarze – wystąpią między innymi Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith czy Steve Toussaint. Premiera drugiego sezonu Rodu Smoka została zaplanowana na 16 czerwca, więc został nam równo miesiąc oczekiwania na kontynuację mrocznych historii Westeros. HBO planuje w sumie 4 sezony, które domkną całą opowieść z książki Ogień i krew, opowiadającą o wydarzeniach, mających miejsce 200 lat przed Grą o tron.

Źródło obrazka wyróżniającego: HBO