Android 12 przynosi sporo zmian - także w interfejsie graficznym systemu. By wszystko działało spójnie, potrzebne są do tego aktualizacje aplikacji. Google przedstawia terminarz zdradzający kiedy jedne z najważniejszych apek otrzymają nowy wygląd.

Nowy wygląd Androida 12 i aplikacji dostosowujący kolorystykę na podstawie ustawionej tapety to efekt wprowadzenia zmian i wytycznych Material You. W ostatnich miesiącach i tygodniach w sieci pojawia się coraz więcej informacji i zrzutów ekranów z aktualizowanych przez Google apek dostępnych na smartfonach z Androidem, które działać będą w oparciu o jego 12. odsłonę.

Prezentacje, Dokumenty, Arkusze

Jeszcze niedawno prezentowaliśmy Wam wygląd nowego Gmaila, wczoraj w sieci pojawiły się zrzuty aplikacji z ostatniej bety Android 12. Odświeżona aplikacja Zegar z nowymi widżetami, zupełnie odmieniony, a zarazem bardzo ładny Kalkulator to dopiero początek. Google w swoim portfolio ma kilka istotnych aplikacji, z których korzystamy na co dzień. W tym pakiet Google Workspace zawierający narzędzia dla firm, ułatwiających współpracę i do zastosowań prywatnych. Wspomniany już Gmail, Kalendarz, Dysk, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Meet już teraz lub w najbliższych dniach otrzymają aktualizacje wprowadzające zmiany oparte na Material You.

Aplikacje Google z Material You. Odświeżony i bardziej spersonalizowany wygląd

Dysk Google

Google informuje, że Gmail z Material You dostępny jest w wersji 2021.08.24 i nowszej. Meet doczeka się nowego wyglądu w wersji 2021.09.19, która udostępniana będzie po 19 września. Od 20 września zmian doświadczycie w Kalendarzu, wraz z wersją 2021.37. Nieco wcześniej, bo już od zeszłego tygodnia Material You trafił do pakietu biurowego Google (Dokumenty, Arkusze i Prezentacje), od wczoraj odświeżony interfejs udostępniony został dla Dysku Google. Oczywiście zmiany wprowadzane są falami i nie każdy użytkownik korzystający z urządzenia z zainstalowanym Android 12 je zobaczy od razu.

Kalendarz Google

Jednocześnie Google uspokaja, że zachowane wcześniej ustawienia kolorów. Więc jeśli macie własne kolory dla folderów, spotkań w kalendarzu, czy w innych aplikacjach, te nie zostaną zmienione. Pozwoli to na uniknięcie dodatkowego zamieszania. Material You zmienia sporo pod względem wyglądu samego systemu i aplikacji dając użytkownikowi możliwość jeszcze większej personalizacji urządzenia. Fakt, do zmian trzeba się przyzwyczaić, ale uważam je na duży plus. Czas najwyższy zapomnieć o białym i czarnym interfejsie programów, który towarzyszy nam od lat.