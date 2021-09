Google udostępniło testerom Android 12 beta 5. Ma to być ostatnia testowa wersja oprogramowania. Za kilka tygodni spodziewane jest wypuszczenie stabilnej komplikacji, która trafi na pierwsze kompatybilne smartfony. Co w niej nowego?

Google od kilku miesięcy testuje najnowszą odsłonę systemu Android 12. Do testerów i deweloperów trafiły do tej pory 4 wersje beta, które wprowadzały większe lub mniejsze zmiany w interfejsie, aplikacjach systemowych, zabezpieczeniach i funkcjach wykorzystujących potencjał najnowszych, kompatybilnych smartfonów. Firma udostępniła właśnie Android 12 beta 5 - ta kompilacja ma być ostatnią przed oficjalną premierą stabilnej wersji systemu.

Android 12 beta 5. Ostatnia wersja testowa. Co w niej nowego?

Wraz z Android 12 beta 5 zmienia się aplikacja Zegara. Oprócz nowych, geometrycznych tarcz umieszczanych jaki widżety na ekranie telefonu, aplikacja działa w oparciu o nowe wytyczne stylu graficznego Material You. Nowy Android zaoferuje opcję dostosowania kolorystyki aplikacji do tapety naszego smartfona, a także samodzielny wybór kolorystyki. W ostatnim czasie podobną metamorfozę przeszedł Gmail zyskując w Androidzie 12 zupełnie nowy charakter. Zegar dobiera kolorystykę akcentów, przycisków i poszczególnych elementów graficznych interfejsu aplikacji. Do tego nowe animacje - w tym taka, która minimalizuje aplikację do widżetu zegara na ekranie domowym.

Stylu graficznego Material You doczekał się także Kalkulator. Dotychczas dość ubogo wyglądająca aplikacja teraz przyciąga uwagę automatycznie dostosowującą się kolorystyką, ładniejszymi klawiszami. W porównaniu z obecnym wyglądem, ten nowy to kilka poziomów wyżej. Zobaczcie zresztą sami:

stary Kalkulator

nowy Kalkulator

A co jeszcze pojawiło się w ostatniej becie Android 12? To m.in. nowy skrót do zarządzania inteligentnym domem. Ten pojawia się na zablokowanym ekranie i pozwala na szybkie sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami obsługiwanymi z poziomu smartfona. Uniwersalna wyszukiwarka w Pixel Launcher działa teraz znacznie szybciej i umożliwia wyszukiwanie aplikacji, kontaktów, ustawień, skrótów, itp. W becie pojawia się możliwość ustawienia konwersacji w komunikatorach jako "priorytetowa". Umożliwia to dodanie widżetu w postaci ikony profilu na głównym i zablokowanym ekranie i wyszczególnieniu powiadomień z tej rozmowy.

Android 12 coraz bliżej

Stabilny Android 12 na pierwszych urządzeniach powinien pojawić się w najbliższych tygodniach. W pierwszej kolejności z nowego systemu skorzystają posiadacze smartfonów Google Pixel. Pozostali będą mogli zainstalować go nieco później - w zależności od danego producenta. Androida 12 w wersji beta zainstalować można m.in. na Asus Zenfone 8, OnePlus 9, 9 Pro, Oppo Find X3 Pro, Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11I, Mi 11X Pro, co może świadczyć, że to właśnie te modele w pierwszej kolejności otrzymają aktualizację do stabilnej wersji.

Źródło: XDA i 9to5Google