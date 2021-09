Nowy Gmail prezentuje się świetnie. Android 12 wprowadza kolorowe szaleństwo

Gmail to jedna z tych aplikacji od Google, która absolutnie nie należy do wybitnych. Mimo wszystko korzystam z niej na co dzień - podobnie jak wiele milionów użytkowników z całego świata. Wygoda związana ze spójnością skrzynki, brak konieczności sięgania po rozwiązania firm trzecich — to wszystko po prostu działa. Dalekie jest od ideału (zwłaszcza jeśli chcecie przeszukać usunięte wiadomości na mobile), ale na co dzień jest na tyle bezproblemowe - że sam wciąż nie zdecydowałem się na żadną zmianę. Zmiany wizualne w Gmailu to zawsze fajna sprawa — a skoro premiera Androida 12 coraz bliżej, to i Gmail doczeka się aktualizacji według wytycznych Material You. Nowego wcielenia Material Designu od Google.

Oto kolorowy Gmail przystosowany do Material You

Na starcie od razu zaznaczę, że nie - nie u każdego Gmail nagle zostanie zabarwiony na różowo. Nowy Android zaoferuje opcję dostosowania kolorystyki aplikacji do tapety naszego smartfona, a także samodzielny wybór kolorków. Poniższe zrzuty pochodzą z Android Police - niestety, sam nie mam urządzenia, na którym mógłbym przetestować nową wersję systemu i dostosowane do jej standardów aplikacje.

Najbardziej w oczy rzuca się w oczy, oczywiście, kolor tła — i choć nadaje on ton całemu wyglądowi aplikacji, to on będzie dla każdego chętnego na zabawy skórką dostosowany osobiście. Warto zwrócić uwagę, że dostosowują się nie tylko belki i podświetlenia, ale także grafiki.

Pokolorowana została całość - włącznie z rozwijanymi menu, a nie tylko głównym widokiem aplikacji. Jako że Meet jest częścią Gmaila, on również może liczyć na czerpanie z systemowego motywu. Zmieniła się także standardowa czcionka, no i redakcja Android Police zwraca uwagę na to, że kiedy ktoś wyśle nam ostylowaną wiadomość e-mail z konkretnym kolorem tła - takowe zostanie zachowane.

Miejscem które na tę chwilę zostało nudne i najwyraźniej zmiany go nie objęły - są ustawienia aplikacji. Te nie dostosowują się do motywu systemu, a pozostają białe. Warto jednak mieć na uwadze, że to wciąż wersja testowa — i do premiery samego systemu, jak i nowej odsłony aplikacji, pozostało jeszcze kilka tygodni. Twórcy mają szansę poprawić to i owo, aby wszystko wyglądało spójnie i obyło się bez takich kwiatków.

Wygląda jednak na to, że obejdzie się bez większej rewolucji. Cała reszta pozostaje po staremu — z jednej strony to dobrze, nikt nie będzie narzekał że zginęły mu rzeczy i nie może się połapać w tym, jak teraz wygląda nowa skrzynka. Sam jednak z otwartymi ramionami przywitałbym trochę usprawnień, by poruszało się tam łatwiej, a wyszukiwarka działała co najmniej tak, jak w wersji desktopowej.