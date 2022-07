Mata startuje na prezydenta. Raper oficjalnie rusza ze swoją kampanią

Kiedy wielu osobom przyszło wczoraj powiadomienie informujące o nowym filmie na kanale Maty, jednego z najpopularniejszych polskich raperów, wszyscy raczej spodziewali się nowego numeru - tym bardziej, że już dziś, 14 lipca 2022 roku, rusza jego trasa koncertowa “MATA TOUR :)”. Okazało się, że przesłanie jest całkiem inne.

Mata startuje na prezydenta. Raper rusza ze swoją kampanią na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2040 roku

Mata zaczął swoje przemówienie od tego, że - jak podawało mnóstwo mediów w ostatnich miesiącach - grozi mu łącznie 11 lat pozbawienia wolności: 3 lata za posiadanie 1,5 grama marihuany i 8 lat za zagranie koncertu na łodzi na Wiśle przy Schodkach, co zostało uznane za zorganizowanie imprezy masowej.

Źródło: YouTube @Mata

Młody Matczak od razu po tym powiedział, że obecnie równych wobec prawa jest zaledwie garstka, na dowód czego oznajmił, że sprawy za posiadanie poniżej 2 gramów marihuany są zazwyczaj umarzane od razu - Mata nie doczekał się tego do dziś - a zabawa ludzi przy Wiśle nigdy nie była nazywana “imprezą masową”, aż do momentu, kiedy 30 tysięcy osób nie krzyknęło w jednej chwili “J***ć Telewizję Polską”.

Mata chce wykorzystać social media do swojego planu

Następnie Mata nie ukrywał, że jego sporą bronią są social media (ponad 1,3 mln obserwujących na Instagramie). Z tego względu Matczak zwrócił się do swoich fanów z prośbą o to, żeby w przyszłości nie używali więcej w internecie hashtagu #FREEMATA, który do tej pory często pojawiał się w mediach społecznościowych podczas nowych doniesień dotyczących rozpraw sądowych młodego rapera - zamiast tego, muzyk nakłania do używania hashtagu #MATA2040.

Mata nazwał obecne pokolenie rządzących “leśnymi dziadkami”, stwierdzając, że ich czas przeminął i pora na nowe - tym samym przyznając, że obecny rząd nie dba o przyszłość, lekceważąc młodych ludzi, którzy w większości i tak nie mają prawa głosu, a troszczy się jedynie przeszłością, manipulując starszymi ludźmi poprzez TVP. Raper zaznaczył jednak, że młode pokolenie wcale nie ma niższych kompetencji niż starsze - za przykład podał swoich rówieśników (rocznik 2000), którzy mają swoje firmy i płacą wysokie podatki.

Źródło: YouTube @Mata

Według Matczaka, obecny rząd skazuje Polaków na życie w kraju zniszczonym gospodarczo lub na emigrację. Mata skrytykował również Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę oraz Prezydenta Andrzeja Dudę, mówiąc, że sam zna już cztery języki, kiedy obecny Prezydent Polski zna zaledwie dwa, z czego jeden wątpliwie, oraz zwracając szczególną uwagę na fakt, iż Andrzej Duda umorzył sprawę kobiety handlującej mefedronem, kiedy planem Maty jest depenalizacja marihuany.

Ogromne pieniądze na startupy młodego pokolenia

Nie słowa, a czyny - Mata poza mówieniem o tym, że wierzy w młodych ludzi, postanowił przekazać ogromną kwotę w postaci miliona złotych na serię startupów, do których o dofinansowanie może ubiegać się każdy do poniżej 25. roku życia. Raper skomentował, że “wie, że to nie jest dużo”, lecz mimo wszystko zachęca do wejścia na stronę zarabiajzmata.pl, gdzie utworzenie nowego projektu będzie jak najbardziej możliwe.

Kolejnym ruchem jest przekazanie 420 tysięcy złotych na swoją fundację 420, której celem jest wcześniej wspomniana depenalizacja marihuany. Z tej kwoty ma zostać opłacone powstanie całej płyty muzycznej fundacji, badania opinii publicznej na temat całej idei fundacji 420, oraz przede wszystkim, opłacone zostaną kampanie edukacyjne na temat marihuany. Matczak przyznał, że tabuizowanie tego tematu w 2022 roku jest nieśmiesznym żartem, alkohol również jest narkotykiem i wbrew pozorom bardziej niebezpiecznym od marihuany, a celem fundacji jest długofalowe uświadamianie społeczeństwa.

Źródło: YouTube @Mata

Autor takich hitów jak “Kiss cam” czy “Szafir” przyznał następnie, że przeznacza kolejne 420 tysięcy na organizację MONAR, która zajmuje się profilaktyką i leczeniem uzależnień.

Plany Maty na przyszłość

Następnie Mata przyznał, że jego ruchy przez następnie niemal 20 lat mają pomóc ludziom wyrobić o nim odpowiednie zdanie i pomóc zdecydować w przyszłych wyborach. W tej chwili Matczak planuje wydać łącznie 33 płyty, z czego ostatnia ma pojawić się w 2033 roku - a po tym ruszy na studia wyższe i praktyki zawodowe w celu zdobycia odpowiednich kompetencji. Na startującej dziś trasie koncertowej Mata będzie zbierał podpisy pod dokumentem poparcia swojej prezydentury.

Źródło, obrazek wyróżniający: YouTube @Mata