Legenda polskiej blogosfery, Michał Szafrański, kończy z blogowaniem

Michał Szafrański kończy z pisaniem bloga

Obserwowałem rozwój bloga Jak oszczędzać pieniądze? od samego początku i byłem zawsze pod wrażeniem jak bardzo przemyślany plan na rozwój miał Michał. Od początku przykładał wiele uwagi do tworzenia swoich treści, które stały na bardzo wysokim poziomie. Nic więc dziwnego, że całkiem szybko, bo zaledwie po roku od startu bloga porzucił pracę na etacie i w pełni poświęcił się tworzeniu bloga i swojej własnej marki. Początek poprzedniej dekady był świetnym czasem dla całej blogosfery, internauci poszukiwali ciekawych treści poza portalami głównego nurtu u często kierowali się właśnie na specjalistyczne blogi. W krótkim czasie blog Michała stał się bardzo popularny, a dzięki dynamicznie rozwijającej się wtedy afiliacji, gdzie stawki za produkty bankowe były bardzo solidne, zaczął przynosić konkretne zyski.

Dla Michała był to jednak tylko środek do celu, jakim była sprzedaż własnej, eksperckiej wiedzy. Rozwijał bloga dostarczając swoim czytelnikom nie tylko pomysły jak zarobić na promocjach bankowych, ale przede wszystkim jak ogarnąć własne finanse. Wokół bloga zbudowała się spora społeczność, a kursy takie jak "Elementarz inwestora" stworzony wspólnie ze Zbyszkiem Papińskim z bloga appfunds.blogspot.com czy "Pokonaj swoje długi" cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zwieńczeniem pierwszych czterech lat działalności bloga było wydanie książki "Finansowy ninja", która do tej pory sprzedała się już w ponad 110 tys. egzemplarzy. Michał do tego projektu też podszedł na własnych warunkach, wydał książkę samodzielnie torując wielu kolejnym autorom drogę do self-publishingu. Co więcej nadal sprzedaje swoją książkę w stosunkowo wysokiej cenie (79,9 PLN) i między innymi dzięki temu udało mu się zarobić na tym projekcie pokaźną kwotę kilku milionów złotych.

Mam jednak wrażenie, że wydanie pierwszej książki przez Michała było momentem kulminacyjnym, po którym jego zapał do blogowania powoli zaczął wygasać. Niestety dotyczyło to też innych projektów jak chociażby bardzo popularnego podcastu - "Więcej niż oszczędzanie pieniędzy". W ostatnich 2 latach bloger skupił się już głównie na swoim nowym projekcie - Klanie Finansowych Ninja, w ramach którego stworzył zamkniętą grupę liczącą już kilka tysięcy osób, które płacą określoną kwotę za dostęp do zamkniętych treści. Zakończenie blogowania wisiało w powietrzu i wczoraj korzystając z tego, że mija właśnie 10 lat od jego startu, zamieścił pożegnalny wpis.

W zasadzie trudno mieć do Michała jakiekolwiek pretensje z tego powodu. Osiągnął to co sobie założył i to o czym od początku pisał na swoim blogu, zarobił tyle, że osiągnął wolność finansową i nie musi więcej pracować, nawet dla przyjemności. Zamierza teraz korzystać z życia i skupić się na sobie. Nam pozostaje natomiast życzyć mu wszystkiego dobrego i podziękować za to, co zrobił dla tysięcy ludzi, którzy skorzystali z jego porad i ogarnęli swoje finanse osobiste. Patrząc na komentarze do ostatniego wpisu, takich osób jest naprawdę bardzo dużo.