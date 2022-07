Sejm postanowił: konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu

Według nowelizacji, konfiskata będzie stosowana w przypadkach, kiedy kierowca ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, jeśli spowoduje wypadek mając co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi lub w sytuacji recydywy niezależnie od stopnia nietrzeźwości.

W momencie, w którym kierowca nie prowadzi własnego pojazdu, sąd orzeka nawiązkę w postaci równowartości pojazdu - ta będzie określana na podstawie polisy ubezpieczeniowej. Jeśli takiej polisy nie posiadamy, pod uwagę będzie brana średnia wartość rynkowa. Jeśli sprawca prowadziłby pojazd niestanowiący jego własności, tylko własność jego pracodawcy, sąd orzekałby nawiązkę.

Zwiększy się również maksymalna kara za spowodowanie ciężkiego wypadku. Za spowodowanie ciężkich obrażeń lub śmierci, nietrzeźwemu sprawcy wypadku będzie można wymierzyć karę nawet do 16 lat pozbawienia wolności - obecnie jest to 12 lat więzienia.

Wiceminister sprawiedliwości, Marcin Warchoł, skomentował nowe przepisy w następujący sposób:

Aktualizujemy przepis w prawie karnym, bo prawo musi się rozwijać, jak całe otoczenie społeczne, to jest dostosowanie do zmian zachodzących w relacjach nabywczych w zakresie minimalnego wynagrodzenia.

Większe kary za najgorsze przestępstwa

Nowelizacja dotyczy również prawa karnego. Nowe przepisy likwidują karę pozbawienia wolności na 25 lat, podnosząc granicę terminowej kary z 15 do 30 lat. Co więcej, okres przedawnienia zbrodni zabójstwa został wydłużony z 30 do 40 lat - to niesie za sobą również fakt, że karane będzie także przyjęcie zlecenia zabójstwa oraz przygotowanie do zabójstwa.

Bezwzględne dożywocie

Kolejną zmianą jest kara bezwzględnego dożywocia, która nie daje możliwości warunkowego zwolnienia. Decyzja ta będzie oczywiście należeć do sądu, który będzie mógł podjąć takie kroki tylko w przypadkach, kiedy sprawca był już wcześniej skazywany za najpoważniejsze przestępstwa lub jeżeli jego wyjście na wolność będzie mogło zagrażać bezpieczeństwu innych ludzi.

Minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, zabrał głos w sprawie nowelizacji:

Kary muszą być na tyle surowe, żeby skutecznie odstraszały zwłaszcza najgroźniejszych przestępców, dopuszczających się zbrodni godzących w życie, zdrowie i wolność człowieka.

Większe kary za przestępstwa na tle seksualnym

Ponadto, nowelizacja porusza również kwestię zaostrzenia kar za przestępstwa o charakterze seksualnym oraz pedofilię. Za gwałt ze szczególnym okrucieństwem będzie grozić kara od 5 do 30 lat pozbawienia wolności lub dożywocie - obecnie limitem jest 15 lat więzienia. Za gwałt z następstwem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu będzie grozić od 5 do 30 lat pozbawienia wolności lub dożywocie, kiedy obecnie jest to od 2 do 12 lat. W przypadku gwałtu i śmierci ofiary, kara to od 8 do 30 lat więzienia lub dożywocie - obecnie jest to od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo przepisy obejmują więcej typów kwalifikowanych gwałtów - dotyczy to gwałtów na kobietach ciężarnych, z użyciem broni palnej czy dokumentacji przestępstwa w formie dźwięku i obrazu. Za takie czyny będzie grozić do 20 lat pozbawienia wolności. Za zgwałcenie dziecka będzie grozić od 5 do 30 lat więzienia lub dożywocie.

Większy limit dla złodziei

Nowelizacja dotyczy również kwoty, od której kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Do tej pory było to 500 zł - nowe przepisy podnoszą tę granicę do 800 zł.

