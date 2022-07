Pamiętacie innowacyjny pomysł ZTM, by utrudnić ludziom korzystanie z aplikacji do kupowania biletów? Pokazuje on, że nikt tam nie rozumie, co znaczy pojęcie "cyfryzacja"? Szukanie i skanowanie kodów QR w autobusie, tramwaju i metrze skutecznie zniechęciło mnie do kupowania ich w wersji cyfrowej. Zarząd warszawskiej komunikacji miejskiej wraca z nowym pomysłem. Tym razem zabierający się za bilety długookresowe. I choć, w teorii, wydaje się ciekawym rozwiązaniem, szybko okazuje się, że znów zrobiony jest bez zrozumienia rynku, potrzeb podróżnych i wykorzystania dostępnej technologii ułatwiającej korzystanie z miejskiej komunikacji.

Aplikacja mobiWAWA to efekt prac Biura Cyfryzacji Miasta oraz Zarządu Transportu Miejskiego. Obsługuje Warszawską Kartę Miejską, Kartę Warszawiaka, Kartę Ucznia oraz zakup biletów długookresowych. Pozwala kupić bilety 30- i 90-dniowe, z wyjątkiem oferty Warszawa+, która skierowana jest do mieszkańców gmin aglomeracji. Uczniowie posiadający Kartę Ucznia dzięki mobiWAWA będą mogli okazywać uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w smartfonie. Aplikacja jest dostępna do pobrania w sklepach App Store i Google Play.

Choć twórcy zapewniają, że niedługo pojawią się w niej nowe funkcje, na chwilę obecną aplikacja z aktywnym biletem nie pozwala na jej tradycyjne "zeskanowanie" zbliżeniowe. Czy kiedyś doczekamy się takiej funkcjonalności? Tego twórcy nie zdradzają. Dla osób posiadających aktywny bilet długookresowy zakodowany na plastikowej karcie pojawia się dodatkowy problem. Nie ma możliwości przeniesienia go do aplikacji. Nie ma więc mowy o korzystania zarówno z tradycyjnej karty, jak i ten cyfrowej. Należy odczekać aż bilet na karcie przestanie być aktywny i kupić kolejny w wersji cyfrowej.

mobiWAWA. Bilet długookresowy w aplikacji mobilnej

A jak działa bilet długookresowy w telefonie i w jaki sposób będzie on sprawdzany? mobiWAWA z aktywnym biletem umożliwia łatwą jego kontrolę. Wystarczy skorzystać z przycisku "Kod QR biletu". Na ekranie wyświetli się imię i nazwisko właściciela karty, aktualne zdjęcie, rodzaj biletu, data jego ważności oraz sam kod QR. Ten należy okazać kontrolerowi w autobusie, tramwaju, metrze oraz w pociągach KM i WKD. Bilet długookresowy obowiązuje w w ofercie "bilet ZTM-KM-WKD".

Oprócz okazywania biletów do kontroli, aplikacja pozwala też na otwieranie bramek do metra. O ile bilet długookresowy jest aktywny. Na ekranie głównym mobiWAWA dostępny jest przycisk "Wejściówka do metra". Generuje on jeszcze jeden kod QR pozwalający przejść przez bramkę. Warto jednak pamiętać, że nadal nie wszystkie bramki do metra wyposażone są w czytnik kodów QR. A to generuje dodatkowe problemy, o czym na profilu Warszawski Transport Publiczny na Facebooku informują podróżni korzystający z komunikacji miejskiej w Warszawie. Najwyraźniej dla osób odpowiedzialnych za transport nie jest to żadnym utrudnieniem. Polecają między innymi... używanie wind. Gratuluję poczucia humoru tym, którzy prowadzą wspomniany profil.

Nie da się ukryć, że to kolejny raz, w którym osoby odpowiedzialne za transport publiczny nie do końca wiedzą, jak podejść do tematu biletów, ich kasowania i wykorzystania technologii umożliwiających podróż z telefonem zamiast drukowanego kartonika lub plastikowej karty. Liczę jednak, że w niedługiej przyszłości aplikacja otrzyma potężną dawkę nowości i sprawi, że korzystanie z biletu w wersji cyfrowej będzie wygodniejsze.