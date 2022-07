Więcej niż co trzeci bilet na pociąg kupiony został w kasie dworcowej. Podziwiam

Osobiście już od lat zadziwiają mnie te zawijane kolejki przy kasach dworcowych, nawet w największych miastach Polski, wliczając w to stolicę. Odkąd polskie koleje mają akceptowalny system sprzedaży internetowej, łącznie z regionalnymi kolejami nie pamietam już kiedy sam stawałem w tych kolejkach. Pomijając już utracony czas - wcześniejsze pojawienie się na dworcu, uwzględniające zakup biletu w kasie, kupowanie biletów online jest zwyczajnie wygodniejsze.

Jeśli kupuję bilet przed podróżą na jedną relację, załatwiam to przez stronę internetową danego przewoźnika, a jeśli już podczas podróży, na przykład przy konieczności przesiadki i zmiany przewoźnika, korzystam z aplikacji mobilnej: Portal Pasażera (dostępnej do pobrania za darmo w Google Play i App Store), gdzie zakup biletu na każdą relację jest odpowiednio podlinkowany.

Tak więc z dużym zaciekawieniem zapoznałem się z wynikami UTK, z których wynika, że wprawdzie sprzedaż online biletów na polskie koleje rośnie z roku na rok, ale cały czas jest niższa niż ta odbywająca się przy kasach dworcowych.

dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego:

Przewoźnicy przykładają coraz większą uwagę do udostępniania sprzedaży swoich biletów u nowych podmiotów. Zwracają się oni w kierunku sprzedaży online i uruchamiają na swoich platformach biletów różnego rodzaju promocje i oferty specjalne. W dobie dynamicznego rozwoju e-usług dostępność tego typu ułatwień na kolei jest przez pasażerów oczekiwana w takim samym stopniu, jak i w innych dziedzinach życia.

I tak, jeszcze w 2017 roku sprzedaż w kasach biletowych odpowiadała za aż 54,2% z wszystkich biletów kupowanych przez pasażerów, a przez internet czy aplikacje zaledwie 7,7%.

Udział kanałów dystrybucji wg liczby sprzedanych biletów w latach 2017-2021 kanał dystrybucji 2017 2018 2019 2020 2021 stacjonarne kasy biletowe 54,2% 51,2% 46,5% 39,3% 35,1% aplikacje i internetowe systemy sprzedaży 7,7% 10,7% 14,3% 18,2% 27,9% obsługa pokładowa (drużyny konduktorskie) 14,5% 15,0% 16,2% 17,6% 21,5% automaty stacjonarne (na stacjach) 6,8% 7,4% 6,6% 7,5% 8,3% automaty mobilne (w pojazdach) 1,0% 1,0% 0,6% 0,7% 0,9% pozostałe 15,7% 14,8% 15,8% 16,7% 6,2%

W kolejnych latach widać niewielkie spadki po stronie stacjonarnych punktów sprzedaży, kosztem niewielkich wzrostów po stronie sprzedaży online. Dopiero czas pandemii zaczął znacząco odmieniać rozkład procentowy w tych kanałach sprzedaży, a już gwałtowna zmiana nastąpiła w 2021 roku, kiedy to sprzedaż internetowa wyraźnie wyprzedziła już sprzedaż biletów u konduktorów.

Tak więc w minionym roku przy kasach dworcowych zakupiono 35,1% biletów, online - 27,9%, a bezpośrednio w pociągach - 21,5%. Wzrost sprzedaży biletów u konduktorów, tłumaczony jest zwiększoną spontanicznością podróżowania, głównie wśród podróżnych korzystających z przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych. Wydaje mi się, że też sporo biletów kupowanych jest u drużyny konduktorskiej na opóźnione pociągi, dla których sprzedaż internetowa jest już niedostępna.

Wpływ pandemii widać też w udziale w sprzedaży biletów jednorazowych, które w zeszłym roku stanowiły 48,6% ogółu sprzedanych biletów kolejowych. To o 28,5 mln więcej niż w roku 2020, a więc wzrost o 31,3%, na co złożyła się większa liczba wszystkich sprzedanych biletów - z 209,4 mln do 245,1 mln, jak i obostrzenia związane z COVID-19, które powstrzymywały podróżnych przed zakupem biletów okresowych.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Źródło zdjęcia: własne