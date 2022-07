Bolt będzie bezpieczniejszy - wprowadza usługę "Kobiety dla kobiet"

Bolt jest drugą po FREE NOW aplikacją do przewozu osób wprowadzających usługę tylko dla kobiet. Czy to coś zmieni?

O tym, że dziś przejazd z firmami takimi jak Bolt czy FREE NOW może się skończyć dla kobiet bardzo źle media rozpisują się od dłuższego czasu. Pomimo tego, że afery z napadaniem kierowców na pasażerki stanowią znikomy odsetek w kontekście wszystkich realizowanych przewozów, to żadne z takich zdarzeń nie powinno mieć miejsca, a już na pewno - nie powinno się powtarzać. Kładzie się to cieniem na całej branży, ponieważ te zdarzenia pokazują, że przewoźnicy nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim użytkownikom. Oczywiście, firmy zareagowały na to dosyć szybko, wprowadzając opcje mające z powrotem zachęcić kobiety do korzystania z ich usług. Pierwszą z nich był FREE NOW, który wprowadził pakiet "dla niej".

Teraz dołączył do niego Bolt, oferując opcję “Kobiety dla kobiet”

Usługa Bolta będzie działała bardzo podobnie do tej z FREE NOW. Polega ona na tym, że będzie ona dostępna jedynie dla kobiet i przez nią będą mogły zamówić sobie przejazd, w którym kierowcą również będzie kobieta. Jednocześnie, kierowczynie (bo tak Bolt nazywa kobiety za kierownicą) będą miały więcej opcji zapewniających bezpieczeństwo także im, w tym łatwiejsze odrzucenie przejazdu, jeżeli okażę się, żę pasażerem jest mężczyzna. a początek nowa kategoria będzie dostępna w 9 polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.

Oczywiście - jest to, tak samo jak w przypadku FREE NOW, rozwiązanie nieperfekcyjne. Przede wszystkim - nie eliminuje samego problemu, czyli doboru kierowców i ich weryfikacji. Owszem, wprowadzenie nowej usługi jest czymś dobrym, ale trzeba zastanowić się, ile kobiet będzie jej potrzebowało w odniesieniu do tego, jaki odsetek kierowców jeżdżących z aplikacją stanowią kobiety. Myślę, że bardzo często będzie dochodziło do sytuacji, w której wspomniana usługa będzie po prostu niedostępna i trzeba będzie wybrać normalny przejazd. Zamiast tego zdecydowanie wolałbym przywitać lepszą (i skuteczniejszą) selekcję kierowców. Abstrahując zarówno od tego, jak i od faktu że w dalszym ciągu uważam, że jest to jakaś forma tolerowanego seksizmu (wciąż czekam co by było, gdyby wprowadzono taką usługę dla mężczyzn) to jestem z wprowadzenia nowej usługi zadowolony. Jeżeli będzie dostępna i będzie działała, z pewnością zapewni większe bezpieczeństwo kobietom które korzystają z Bolta same.

Jaka jest wasza opinia o tego typu usłudze. I co ważniejsze - czy ktoś z was korzystał już z odpowiednika FREE NOW i może potwierdzić, że system działa poprawdnie/w ogóle funkcjonuje?