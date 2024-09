Dostałeś wiadomość o odnowieniu Profilu Zaufanego? To oszustwo!

Kampania jest o tyle groźna, że skupia się na Profilu Zaufanym, do którego to jak wiemy, jeszcze wielu z nas loguje się danymi do bankowości elektronicznej, co dodatkowo może uśpić czujność mniej świadomych użytkowników sieci.

Przestępcy próbują w treści rozsyłanych wiadomości,- podszywając się pod polski rząd, wywrzeć presję na potencjalnych ofiarach, co do konieczności odnowienia Profilu Zaufanego. Jego ważność to aż 3 lata, dlatego też wielu jego posiadaczy może już nie pamiętać, kiedy ostatni raz go odświeżali, więc to kolejna pułapka.



Źródło obrazka: Niebezpiecznik.pl

W wiadomościach dołączany jest link do fałszywej strony z logotypami polskich banków - po zalogowaniu do swojego, ofiary przekazują przestępcom swoje dane dostępowe i tracą swoje środki z konta. To oczywiście oszustwo, pod żadnym pozorem nie klikajcie w linki w takich wiadomościach i ostrzeżcie przed tym bliskich i znajomych.

Jak przedłużyć ważność Profilu Zaufanego?

Przy okazji, przekażcie im jak bezpiecznie to zrobić na prawdziwej stronie Profilu Zaufanego - https://pz.gov.pl/.

W tym celu należy zalogować się do swojego konta na tej stronie: adresem e-mail i hasłem lub właśnie przy pomocy bankowości elektronicznej, dalej klikamy w oknie naszego konta: Profil zaufany - Szczegóły profilu - Przedłuż ważność lub zmień dane.

Co ważne, nie trzeba z tym czekać 3 lata, możemy go w każdej chwili przedłużyć, nawet jak nie minął jeszcze ten okres.

A jeszcze ważniejsze jest to, że przedłużając go teraz, wyłączymy jednocześnie trudniejsze i żmudniejsze logowanie bankowością elektroniczną:

Jeśli logujesz się do profilu zaufanego bankowością elektroniczną, to po przedłużeniu ważności profilu zniknie jego powiązanie z kontem bankowym. Metoda autoryzacji przy składaniu podpisu zaufanego i przy logowaniu się profilem zaufanym zmieni się na SMS z jednorazowym kodem lub push w aplikacji mObywatel, jeśli ta metoda była wcześniej używana.

Można oczywiście później wrócić do logowania bankowością elektroniczną, korzystając z tej samej ścieżki: Profil zaufany - Szczegóły profilu - Zmień dostawcę tożsamości na bank.

Źródło: Niebezpiecznik.pl/Ministerstwo Cyfryzacji

Stock Image from Depositphotos.