Netflix aktualizuje listę kompatybilnych smartfonów z iOS. Masz starszego iPhone'a i myślisz, że dostęp do VOD będzie zawsze? Nic z tych rzeczy. Wkrótce może skończyć się wsparcie dla popularnych wciąż modeli.

Nie jest żadną tajemnicą, że wsparcie dla starych systemów operacyjnych to dla twórców aplikacji dodatkowe koszty. Na przestrzeni lat iOS czy Android zmieniały się diametralnie i nowsze wersje zawierają więcej zmian względem tego, co jeszcze było oferowane kilka lat temu. Oferowanie aktualizacji aplikacji w taki sposób, by działały także na starszych urządzeniach wiąże się nie tylko z odpowiednią optymalizacją, ale także stałym monitorowaniem, czy wprowadzane zmiany kompatybilne z nowszym oprogramowaniem, nie wpływa negatywnie na działanie starego urządzenia. Nie dziwi więc, że wiele firm cyklicznie aktualizuje listy kompatybilnych urządzeń, na których można korzystać z ich produktów. Tak też jest teraz z Netflikse, który zapowiada koniec wsparcia dla jednego systemu.

Jak czytamy na oficjalnych stronach pomocy technicznej Netflix, Aplikacja mobilna na iOS jest dostępna na urządzeniach iPhone, iPad oraz iPod touch z systemem iOS/iPadOS w wersji 16 lub nowszej. Jest też kompatybilna z urządzeniami z systemem iOS w wersji 5 lub nowszej, na które już ją pobrano.

Netflix kończy ze wsparciem iOS 16. Kto nie skorzysta?

Netflix wyświetla użytkownikom iPhone'ów z zainstalowanym iOS 16 komunikat informujący, że zbliża się koniec wsparcia dla tego systemu. By korzystać z wszystkich nowości oferowanych, zalecana jest aktualizacja do iOS 17. Jak żyć, co robić? Choć komunikat o końcu wsparcia iOS 16 pojawia się przy uruchomieniu aplikacji Netflix na tych iPhone'ach, na tem moment najpopularniejsze na świecie VOD działa, jednak nie wiadomo jak długo.

Można się spodziewać, że nastąpi to w najbliższych tygodniach, gdy ekipa odpowiedzialna za rozwój aplikacji całkowicie porzuci wsparcie dla poprzednich wersji systemu i skupi się na iOS 17 oraz iOS 18, które oficjalnie zadebiutuje w najbliższy poniedziałek, 16 września. Z drugiej jednak strony, Netflix przypomina, że posiadacze urządzeń z systemem iOS w wersji 5 lub nowszej mogą pobrać starszą wersję aplikacji Netflix, jeśli została ona pobrana w przeszłości. Jednak nie będą oni mogli korzystać z nowości wprowadzanych wraz z nowymi jej aktualizacjami.