To przebój na Netflix. Nadchodzi 2. sezon - jest zwiastun!

Netflix regularnie miewa premiery, które stają się globalnymi hitami, mimo że nikt się tego nie spodziewał. Jednym z nich jest "Dyplomatka" z Keri Russel. Co wiemy o 2. sezonie? Kiedy pojawi się na platformie?

"Dyplomatka" to polityczny thriller, który zadebiutował na platformie w 2023 roku. Główną bohaterką jest Kate Wyler, w którą wciela się Keri Russell, znana z takich produkcji jak "The Americans" i "Felicity". Kate to doświadczona dyplomatka, która zostaje mianowana ambasadorką USA w Wielkiej Brytanii. Serial skupia się na jej próbach pogodzenia prestiżowej roli z burzliwym małżeństwem z Halem Wylerem granym przez Rufusa Sewella. W obsadzie znaleźli się również David Gyasi jako Austin Dennison, Ali Ahn jako Eidra Graham, Rory Kinnear jako Nicol Trowbridge oraz Ato Essandoh jako Stuart Hayford.

Dyplomatka to spory hit na Netflix

Pierwszy sezon “Dyplomatki” skupiał się na tym, jak Kate - specjalistka od Bliskiego Wschodu - zostaje niespodziewanie przeniesiona do Londynu, gdzie musi stawić czoła międzynarodowemu kryzysowi po zamachu terrorystycznym, w wyniku którego zginęło 41 Brytyjczyków. Serial łączy w sobie elementy politycznego thrillera z dramatem osobistym, ukazując skomplikowane relacje między bohaterami. Serial chwalono za dynamiczną fabułę i mocne kreacje aktorskie, choć zwracano też uwagę na pewne nierówności w scenariuszu. Serial można porównać do takich hitów jak "Homeland" i "The West Wing".

Pod względem oglądalności "Dyplomatka" odniosła ogromny sukces. W pierwszy weekend po premierze serial odnotował 57 milionów godzin wyświetleń, co pozwoliło mu zająć pierwsze miejsce na liście globalnej TOP 10 najpopularniejszych tytułów na Netfliksie. W ciągu pierwszych czterech tygodni serial zgromadził imponujące 173,46 miliona obejrzanych godzin, utrzymując się w TOP 10 oglądalności. Popularność produkcji sprawiła, że Netflix szybko zamówił drugi sezon.

Dyplomatka 2. sezon - kiedy premiera?

Drugi sezon “Dyplomatki” zadebiutuje na Netflixie 31 października 2024 roku. Fabuła nowej serii rozpocznie się dokładnie w miejscu, gdzie zakończył się pierwszy sezon, czyli po dramatycznym cliffhangerze związanym z eksplozją auta, w której rzekomo zginął Hal Wyler. Okazuje się jednak, że Hal przeżył i będzie odgrywał kluczową rolę w nadchodzących wydarzeniach. Kate i Austin Dennison odkrywają, że atak na brytyjski lotniskowiec mógł być wynikiem spisku wewnątrz brytyjskiego rządu.

Drugi sezon Dyplomatki - zwiastun i obsada

W drugim sezonie do obsady dołączy Allison Janney, laureatka Oscara, która wcieli się w rolę wiceprezydentki Grace Penn. Jej postać, wcześniej jedynie wspominana, teraz najwyraźniej odegra znaczącą rolę w fabule. Twórczyni serialu, Debora Cahn, zapowiada, że nowa seria będzie pełna zwrotów akcji i zaskakujących momentów, a także skupi się na dalszym rozwoju relacji między bohaterami.

Netflix udostępnił już krótki zwiastun drugiego sezonu, który zapowiada intrygujące wydarzenia i powrót znanych postaci. W zwiastunie widzimy Kate i Grace Penn, a także Hala, który mimo obrażeń jest gotowy wspierać swoją żonę w nadchodzących wyzwaniach. Zwiastun delikatnie sugeruje, że drugi sezon będzie równie emocjonujący jak pierwszy, z jeszcze większą dawką politycznych intryg i osobistych dramatów. A to przecież podobało nam się do tej pory najbardziej.