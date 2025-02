Masz starego iPada? Tymi sposobami, dasz mu drugie życie

W dzisiejszych czasach otoczenie nas uczy, żeby rzeczy trzeba zmieniać na nowe, tak szybko jak się da. Gonić za modą, viralowymi przedmiotami czy za czymkolwiek innym, byle tylko nam coś wcisnąć. W tym wszystkim zaś niewiele się mówi o możliwościach związanych z rzeczami, które wymieniamy, a opcji nie brakuje.

Twój iPad potrafi więcej, niż myślisz, te urządzenia są długowieczne

Tablety Apple, wydane między 2017 a 2021 rokiem, wciąż mają ogromny potencjał i mogą służyć do wielu zadań poza podstawową konsumpcją treści. Mimo to, nasze realia przyzwyczaiły nas do tego, aby stale zmieniać sprzęty na nowe, przez co z nieufnością — jeśli w ogóle — sięgamy po starsze sprzęty. Prawda jest taka, że trochę się daliśmy technologii zapędzić w kozi róg, bo te urządzenia wciąż mają dużą wartość i mogą wpłynąć na wiele aspektów naszego życia.

Bynajmniej nie jako przycisk do papieru! Granica między kolejnymi generacjami iPadów mocno się zatarła i różnice widzimy w zasadzie tylko podczas recenzji na YouTube, w specjalnie stworzonych warunkach. Tym bardziej że samo Apple, z niewiadomego powodu, nie pozwala własnemu sprzętowi osiągnąć poziomu, do którego jest zdolny. Tak więc naprawdę warto dać szansę iPadom sprzed kilku lat, a żeby nie pozostać gołosłownym, poniżej przedstawiam kilka propozycji, jak tchnąć drugie życie w zapomniane urządzenia.

Tchnij nowe życie w starego iPada

Niezbędna pomoc w kuchni — wirtualna książka kucharska

Najciemniej pod latarnią i ten przykład bardzo dobrze to potwierdza. Ile razy podczas gotowania, pieczenia i wielu innych kuchennych czynności, sięgało się do telefonu? Tylko po to, aby się do niego nachylać, aby dobrze odczytać recepturę, a przecież wcale nie trzeba się było tak męczyć! Wystarczy przecież użyć iPada i już mamy nie tylko wygodną książkę kucharską, ale też narzędzie do filmików kucharskich. Do pełni szczęścia warto się zaopatrzyć w aluminiowy stand, taki jak od Satechi, który gorąco polecałem, a który ratuje mi życie gdy pracuję poza domem. Co więcej, jeżeli mamy iPhone'a to od teraz warto ciekawe przepisy i linki wrzucać w aplikację Notatki, żeby od razu się synchronizowały z iPadem w kuchni.





Drugi monitor dla komputera

Po przeczytaniu tej propozycji wydaje się ona tak oczywista jak to, że Słońce wschodzi i zachodzi. Niemniej, łatwo zapomnieć o takich oczywistościach, szczególnie gdy jest się przyzwyczajonym do jednego ekranu. Codziennie korzystam z Maca Mini i stosunkowo niedawno przyszło mi do głowy, że skoro już mam stojak, to niech i iPad będzie mi drugim ekranem do rzeczy, które jest wygodnie mieć na boku. Z aplikacją Sidecar (dla Maców) lub rozwiązaniami takimi jak Duet Display(działa z PC!), twój iPad stanie się dodatkowym ekranem do pracy. Szczególnie to docenią osoby zajmujące się projektowaniem, montażem wideo czy kodowaniem, które potrzebują większej przestrzeni roboczej.

Duet Display

Centrum rozrywki... Gier planszowych!

Obecnie jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do obecności ekranów dotykowych, nawet nie bardzo tylko po prostu są częścią codziennego życia. Jednak lata temu (15!) gdy pojawił się pierwszy iPad, jedną z rzeczy, która natychmiast przychodziła do głowy to jego zastosowanie jako przenośne centrum rozrywki pełne gier planszowych. Wydania fizyczne są świetne, bo oferują coś ładnego, z czym można poobcować i docenić kunszt twórców. Jednak gdy wyjeżdżamy na wakacje i stajemy w obliczu długiej podróży i ograniczonego miejsca... Nie sposób wziąć wszystkiego czego chcemy. Talię Uno schowamy bez problemu, ale co jeżeli uwielbiamy Splendor albo Wsiąść do Pociągu? Na ratunek przychodzi iPad! Wydania cyfrowe są świetnie zrealizowane i wielokrotnie tańsze niż ich fizyczne edycje.

Mobilne studio graficzne

Żadna lista nie byłaby kompletna bez tego punktu. Dzięki aplikacjom takim jak Procreate (płatne jednorazowo 70 złotych, ale naprawdę warto!) czy Adobe Fresco (które się stało w zeszłym roku całkowicie darmowe!), iPad może stać się profesjonalnym narzędziem dla grafików i ilustratorów. W połączeniu z Apple Pencil (tych są cztery wersje, ale Apple rozpisało, który sprzęt jest zgodny z którą generacją iPada) urządzenie oferuje precyzyjne rysowanie i malowanie cyfrowe, a czułość na nacisk pozwala uzyskać efekt tradycyjnych narzędzi artystycznych. Można się oddać swojemu hobby albo po prostu zrelaksować. AppStore jest pełen kolorowanek zarówno dla młodszych wiekiem jak i młodszych duszą, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a do tego można się podzielić! Warto nadmienić, że iPad oczywiście działa z rysikami także innych firm. Sam jednak kilka testowałem i z żadnego nie byłem tak zadowolony jak z applowskiego, które są na podobnej półce cenowej jak konkurencja i do tego bardzo wytrzymałe.

Adobe Fresco

Cyfrowy notatnik, organizer, a może pamiętnik?

Idąc dalej tropem korzystania z Apple Pencila, to szczególnie starsze iPady są idealne do tworzenia notatek! A to dlatego, że po prostu nie będziemy się tak bardzo obawiali o korzystanie z nich na codzień, a do tego wiele z nich było po prostu mniejszych, dzięki czemu będzie się je wygodnie ze sobą zabierało od spotkania do spotkania lub trzymało na biurku. Zatem jeśli notatki na papierze nie są dla Ciebie wygodne, iPad może je skutecznie zastąpić. Aplikacje takie jak GoodNotes, Notability czy OneNote umożliwiają prowadzenie uporządkowanych notatek ręcznych i tekstowych. Możesz organizować swoje zapiski w zeszytach, dodawać zdjęcia, nagrania audio i udostępniać pliki innym użytkownikom. Szczególnie tę pierwszą opcję gorąco polecam, ona odmienia życie pracownika biurowego oraz uczniów! Można też hobbistycznie coś zacząć, tak między nami, to zacząłem sobie pisać książkę kucharską. Jest w tym coś magicznego gdy do gotowania się używa własnych notatek jak dawniej nasze babcie.

Centrum dowodzenia smart domu!

Jeśli korzystasz z inteligentnych urządzeń domowych, iPad może stać się Twoim centrum sterowania. Aplikacja Apple Home pozwala zarządzać oświetleniem, termostatami, kamerami i innymi sprzętami w ekosystemie HomeKit. Z najnowszą aktualizacją, doszły nawet kolejne narzędzia, chociaż lista nie jest długa, to już nawet roboty sprzątające mogą być obsługiwane z poziomu jednej aplikacji do wszystkiego. Możesz także używać aplikacji firm trzecich, takich jak Google Home czy Alexa. Po zakupie jakiegoś ciekawego uchwytu lub ramki, narzędzie można umieścić w centralnym punkcie domu.... Albo przy łóżku! Żeby zawsze mieć kontrolę nad "inteligentną" technologią naszego domu

Obraz, który się nie nudzi

Jeżeli jednak nie ma takiej potrzeby, to warto zachować jeszcze w głowie tę myśl o ciekawej ramce lub uchwycie. Co gdyby tak zrobić z tego po prostu interaktywną ramkę ze zdjęciami? Świetnie się do tego nada nawet już wbudowane rozwiązanie Apple w aplikacji Zdjęcia. Funkcja wspomnienia codziennie zabiera nas w inne miejsce naszej przeszłości, zatem nie ma szans, aby taka wystawka się znudziła. Nie brakuje też dedykowanych aplikacji, takich jak LiveFrame. Pamięć jest zawodna, ale właśnie od tego mamy zdjęcia, które niczym klucz, otwierają drzwi do naszych wspomnień.





Konsola do Gier

Z usługami takimi jak Apple Arcade, Xbox Cloud Gaming czy GeForce Now, iPad może stać się mobilną konsolą do gier. Podłącz bezprzewodowy kontroler i ciesz się rozgrywką na przenośnym ekranie. Jest to nawet wygodna opcja dla każdego, kto lubi robić dwie rzeczy jednocześnie. Chcesz oglądać serial i grać jednocześnie? Żaden problem! Włącz Stage Managera, obróć tablet do poziomu i podziel sobie ekran na dwie części. Wilk syty i owca cała! Szczególnie że nie brakuje metod na dostęp do nawet trzech próbnych miesięcy Apple Arcade. Ta często zapominana platforma kryje wiele niespodzianek, które zapewnią rozrywki na długie godziny.

To tylko kawałek ogromu możliwości

Jak widać, starsze narzędzia wcale nie muszą przepaść w odmętach naszych strychów i szaf. Doskonale się sprawdzą w nowej roli, pozwalając nie tylko zaoszczędzić, ale też wzbogacając nasze codzienne życie. Jest jeszcze wiele elementów i pomysłów, które czekają na odkrycie przez ciebie. Centrum rozrywki na podróże samochodem? Żaden problem, trzeba tylko zamontować uchwyt na zagłówek i już pasażerowie mogą się poczuć jak w samolocie. Może warto zainwestować w pancerne etui i skonfigurować konto dla dzieci, które teraz będą miały narzędzie do edukacji z prawdziwego zdarzenia. Gdy ktoś jednak woli postawić na prostotę, no to wystarczy skonfigurować ochronę wzroku w ustawieniach i już mamy gotowy czytnik książek.

Paperlike

Co więcej, na ponownym korzystaniu ze starszych iPadów skorzystasz podwójnie, bo ograniczasz elektrośmieci. To, co ewentualnie trafiłoby na wysypisko śmieci — zostało z tobą, a to nie jedyny sposób, na który pomagasz środowisku. Tą metodą możemy się przyczynić do ograniczenia wydobywania rzadkich materiałów, które byłyby potrzebne do stworzenia nowego urządzenia. Jak widać, ogranicza nas jedynie wyobraźnia i zyskać można wiele możliwości rozwoju, zabawy i po prostu przyjemności z używania zapomnianego narzędzia.