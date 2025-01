Tani iPhone nie tak fajny, jak wielu marzyło. Ta informacja może zasmucić

O ile większość informacji dotyczących samego smartfona od dawna się pokrywa (od wsparcia Apple Intelligence, przez 8GB wbudowanej pamięci RAM, operowanie w oparciu o układ Apple A18 Bionic, na porcie ładowania USB typu C i jednym aparacie 48 MP kończąc), o tyle jest jedna kwestia, w której przeciąganie liny trwa w najlepsze.

fot. Kamil Świtalski

iPhone SE 4. generacji: z notchem czy Dynamic Island?

Wszystkie przecieki zgodnie informują, że iPhone SE 4. generacji wykorzysta znaną i lubianą obudowę z iPhone'a 14. Ta sama bryła co podstawowy model sprzed 3 lat wydaje się zatem być pewniakiem -- i przez długi czas tak traktowano również obecność niesławnego "zakola", czyli po prostu notcha. Od jakiegoś czasu coraz głośniej było o tym, że nie będzie notcha, a nowoczesna Dynamic Island -- czyli animowana, zmieniająca kształty, wyrwa, pod którą ukryty jest zaawansowany zestaw kamer. I jeżeli już szykowaliście gotówkę na zakup smartfona z tej właśnie okazji, to... nie mam dla was dobrych wiadomości.

fot. Kamil Świtalski

Jak twierdzi Ross Young, analityk specjalizujący się w rynku dostaw ekranów, najtańszy iPhone który wiosną ma trafić do sklepów w tym jednym aspekcie nie zrówna się z najnowszymi modelami. I podobnie jak podstawowy iPhone 14 -- on również zostanie jeszcze w świecie notcha. Akurat jeśli chodzi o Younga i jego analizy związane z ekranami -- to ma on wiele lat sprawdzonych informacji, dlatego też zdziwiłbym się, gdyby był w błędzie.

I z jednej strony - prawdopodobnie część użytkowników będzie srogo rozczarowana, sam jednak... nie ukrywam, że chętnie powróciłbym do notcha. Po kilkudziesięciu miesiącach z Dynamic Island wciąż wolałem poprzednie rozwiązanie.