Spóźniona funkcja trafia na iPhone'y. Kto z niej skorzysta?

Zacznijmy od funkcji, które z pewnością ucieszą osoby często korzystające z aparatu. W ustawieniach pojawiły się krótkie opisy funkcji, takich jak "lekkie przyciśnięcie", które umożliwia szybki dostęp do ustawień aparatu. Dodatkowo, wprowadzono opcję "blokady ostrości i ekspozycji". Teraz wystarczy lekkie naciśnięcie i przytrzymanie przycisku migawki, aby zablokować ostrość i ekspozycję obrazu - tego brakowało w przycisku do sterowania aparatem od premiery iPhone'a 16. W czym może to być pomocne? To rozwiązanie sprawdzi się idealnie w trudnych warunkach oświetleniowych lub gdy chcemy zachować stałą ostrość i ekspozycję podczas nagrywania wideo. W ustawieniach aparatu znajdziemy również przycisk szybkiego dostępu do menu ułatwień dostępu.

Reklama

iOS 18.3 to również szereg drobnych usprawnień w innych aplikacjach. Użytkownicy Kalkulatora zyskali możliwość powtarzania ostatniego obliczenia poprzez wielokrotne naciskanie przycisku równości. W aplikacji Wiadomości pojawiła się ikona w pasku bocznym, ułatwiając dostęp do Memoji i Animoji. Ciekawą funkcją jest możliwość robienia zrzutów ekranu całej strony internetowej lub dokumentu z opcją przycinania - przycięty obszar jest zaznaczony na podglądzie, a pozostała część strony jest nadal dostępna w pliku PDF.

iOS 18.3 - co nowego? Aktualizacja dla iPhone 16 i starszych modeli

Zdjęcie: Konrad Kozłowski

Apple konsekwentnie rozwija funkcje oparte o sztuczną inteligencję. Funkcja, która wykorzystuje aparat do rozpoznawania obiektów i scen, została wzbogacona o nowe możliwości. Możemy teraz dodać wydarzenie do kalendarza, skanując plakat lub ulotkę za pomocą aparatu. Apple Intelligence rozpozna datę, godzinę i lokalizację wydarzenia i automatycznie utworzy wpis w kalendarzu. Możemy również użyć aparatu do identyfikowania roślin i zwierząt.

Oprócz nowych funkcji, iOS 18.3 przynosi także szereg poprawek błędów, w tym błąd znikającej klawiatury podczas wpisywania żądania do Siri, błędy w Apple Music, np. w którym odtwarzanie utworu było kontynuowane po zamknięciu aplikacji, oraz błąd z małym logo Apple podczas aktualizacji iPhone'a 16 Pro Max. Aktualizacja, jak zawsze, zawiera również ogólne ulepszenia wydajności i żywotności baterii.

iOS 18.3 jest już dostępny do pobrania.