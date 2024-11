Masz dość chodzenia do urzędów? Wkrótce się to zmieni

Chyba nikt nie lubi chodzić do urzędów. Kolejki na kilkanaście minut, zmęczeni urzędnicy, którzy podejściem do swojej pracy często odstraszają. A co jeśli pomyliliśmy okienka? Wszystko od początku. Bieganie, załatwianie, podpisywanie dokumentów, opłaty skarbowe, itp. Sprawy się piętrzą, a czasu nie za wiele – tym bardziej, gdy urząd działa do godziny 15 czy 16. Urlop na żądanie, a może prośba o wcześniejsze zwolnienie. By załatwić sprawę urzędową na miejscu trzeba się mocno przygotować – zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Na szczęście coraz więcej tego typu spraw możemy załatwić przez internet – głównie za pomocą portalu gov.pl, na którym znajdziemy cały katalog różnych usług, z których możemy skorzystać bez wychodzenia z domu. Dotyczy to zwykłych obywateli, jak i przedsiębiorców, którzy kontakt z administracją publiczną mają niemal na co dzień.

Wkrótce nie będziemy musieli chodzić do urzedów. Jeszcze więcej spraw załatwimy przez internet

Każdego roku słyszymy o kolejnych milionach złotych idących na rozwój cyfrowy Polski i przyspieszenie transformacji urzędów, by te były gotowe na XXI wiek i zdalny kontakt z obywatelami przez internet, bez konieczności osobistego stawiennictwa. Teraz Ministerstwo Cyfryzacji oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa zapowiadają działania zapoczątkowane w 2023 r. Chodzi o program Polska Cyfrowa, w ramach którego podpisało 12 umów na rozwój e-usług i modernizację już istniejących systemów, przeznaczając na ten cel ponad 726 milionów złotych. Choć nowe projekty są wciąż w fazie realizacji, w najbliższych latach będą mogli z nich skorzystać obywatele.

Rozwój e-usług publicznych to fundament nowoczesnej administracji, która nadąża za potrzebami obywateli i przedsiębiorców. Dzięki nowym projektom coraz więcej spraw będzie można załatwić online, bez barier czasu i miejsca. Zależy nam na tym, aby państwo było bliżej obywatela – dostępne, wygodne i przyjazne. Naszym celem jest poprawa jakości życia obywateli dzięki cyfryzacji

– mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski informujący o kolejnym etapie projektu, w ramach którego przeznaczono ponad 878 milionów złotych. Tym razem chodzi o program "Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych", dzięki któremu, zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy będą mieli ułatwione załatwianie spraw urzędowych przez internet, niezależnie od miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności, a nawet bez wychodzenia z domu.

Miliony złotych na cyfryzację Polski. Urzędy czeka rewolucja

Ogłoszenie programu ma być kolejnym krokiem w stronę wygodnych i bezpiecznych usług publicznych online. Kto będzie mógł zgłaszać się o dofinansowanie? Ministerstwo wylicza, że o pieniądze ubiegać się będą mogły jednostki administracji rządowej i podległe im instytucje, sądy, jednostki prokuratury oraz samorządy zawodowe. Dofinansowanie przewidziano dla projektów, które obejmują m.in.:

optymalizację procesów w relacji z obywatelami i przedsiębiorcami,

rozwój e-usług publicznych i wewnątrzadministracyjnych,

cyfryzację zaplecza administracji (back-office),

budowę rozwiązań horyzontalnych usprawniających administrację publiczną w skali kraju.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa przewiduje także dodatkowe punkty dla projektów wykorzystujących publiczne rozwiązania chmurowe oraz integrujących istniejące e-usługi w kompleksowe systemy.