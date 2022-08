Firma zaskoczyła, bo w zeszłym roku Android 12 zadebiutował na początku października. W tym stało się to dużo wcześniej. Być może powodem jest to, że jakichś większych zmian w systemie nie ma. Pisałem o tym w tym tekście.

Niesamowite za to jest to, że jeżeli macie Pixela, to już możecie go aktualizować. Ja swojego Pixela 4XL zaktualizowałem dziś rano.

Właściciele smartfonów innych marek będą musieli jeszcze trochę poczekać. Jak napisał Google, urządzenia Samsunga, Asusa, HMD Global, iQOO, Motoroli, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo, Xiaomi i innych producentów dołączą do Androida 13 „jeszcze w tym roku”.

Jakie zmiany w systemie?

Nowe funkcje to między innymi:

więcej ikon aplikacji z motywem graficznym, aby pasowały do kolorów na tapecie telefonu,

zaktualizowany odtwarzacz z grafikami albumów i zabawnym paskiem odtwarzania,

przypisywanie różnych ustawień języków do indywidualnych aplikacji,

więcej kontroli nad tym, które aplikacje mogą wysyłać powiadomienia,

włączanie aplikacji do obsługi wiadomości bezpośrednio na Chromebooku.

Jak możemy przeczytać na stronie Googla, Android 13 ma ulepszony wygląd i styl, który opiera się na Material You. Można teraz dostosować aplikacje firm innych niż Google, aby pasowały do ​​motywu i kolorów tapety telefonu, dzięki czemu ekran główny będzie bardziej spójny.

Ważną zmianą dla wielu osób będzie również możliwość przypisania określonego języka do poszczególnych aplikacji. Oznacza to, że system telefonu będzie w jednym języku, a każda aplikacja w innym.

Android 13 to również zaktualizowany odtwarzacz multimedialny, który dostosowuje swój wygląd i styl do słuchanej muzyki lub podcastu. Zmianie uległ również tryb snu do którego można teraz zastosować przyciemnianie tapety i ciemny motyw.

Aplikacje nie będą też miały dostępu do całej biblioteki multimediów tylko po to, aby móc udostępnić jeden element. Historia schowka zostanie automatycznie wyczyszczona „po pewnym czasie”, jeśli skopiujemy poufne dane, takie jak adres e-mail, numer telefonu lub dane logowania. Aplikacje będą musiały wyraźnie poprosić o zezwolenie na wysyłanie powiadomień, zamiast domyślnie mieć tę możliwość.

Bez możliwości powrotu

Na koniec ważna uwaga dla posiadaczy najnowszych Pixeli 6, 6 Pro i 6a. Google informuje, że jeśli zainstaluje się na nich Androida 13, nie będzie możliwości powrotu do starszej wersji. Firma nie wyjaśnia skąd taka zmiana. Prawdopodobnie chodzi o ochronę przed exploitami. To atak wykorzystujący luki w aplikacji, sieci lub sprzęcie. Zwykle przeprowadza się go z użyciem oprogramowania lub kodu próbującego przejąć kontrolę nad systemem lub wykraść dane przechowywane w sieci.

Źródło 1, 2