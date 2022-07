Google udostępnia ostatnią wersję beta Androida 13. A to oznacza, że firma jest gotowa do wprowadzenia pełnej wersji aktualizacji systemu, która planowana jest na sierpień

W lutym tego roku Google udostępniło pierwszą wersję testową Android 13, który w pełnej okazałości zaprezentowany został na tegorocznym Google I/O. W Androidzie 13 firma postawiła na bezpieczeństwo i prywatność. Użytkownicy mają większą kontrolę nad tym, jakie dane osobowe udostępniają oraz nad plikami, do których mają dostęp instalowane na urządzeniu aplikacje. W nowej wersji systemu pojawia się też lepszy moduł zarządzania powiadomieniami dając dodatkowe narzędzia. To m.in. konieczność udzielania uprawnień aplikacjom na wysyłanie powiadomień.

W Androidzie 13 pojawią się też zmiany kosmetyczne. To np. dodatkowe schematy kolorów obejmujące cały system operacyjny, łącznie z podstawowymi aplikacjami oraz tapetą na ekranie. Warianty kolorystyczne pozwolą dostosować poszczególne ikony aplikacji. Do tego wiele mniejszych poprawek i usprawnień, które mają sprawić, że korzystanie z telefonu ma być wygodniejsze, bardziej intuicyjne i przede wszystkim spersonalizowane.

Ostatnia wersja beta Androida 13, która trafiła właśnie do deweloperów, to także tak zwany Release Candidate. Oznacza to, że przed nami ostatni krok do pełnego wprowadzenia systemu na rynek. Co prawda nie przynosi ona nowych funkcji, ale skupia się przede wszystkim na wyeliminowaniu wykrytych wcześniej problemów i jeszcze lepszej optymalizacji i stabilizacji. W pierwszej kolejności aktualizacja trafia na smartfony Google Pixel. W niedługim czasie powinna też być dostępna na innych kompatybilnych urządzeniach. To m.in. Xiaomi 12, 12 Pro, Oppo Find X5 Pro, Find N czy Nokia X20. Listę smartfonów, na których można testować Android 13 w wersji beta znajdziecie w naszym podsumowaniu Masz jeden z tych telefonów? Możesz już zainstalować Androida 13. Na własną odpowiedzialność. Pełna wersja Androida 13 będzie gotowa do pobrania w najbliższych tygodniach - najprawdopodobniej na początku sierpnia.

Android 13 już niedługo. Ktoś czeka?

Muszę przyznać, że z własnych obserwacji i codziennego przeglądania internetu w poszukiwaniu newsów i inspiracji na teksty widzę, zainteresowanie betą Androida 13 jest mocno ograniczone. Zaglądając na serwisy poświęcone temu systemowi trudno doszukać się wpisów, które ochoczo rozpisywałyby się na temat wprowadzanych w kolejnych testowych wersjach nowych funkcji. Najwięcej pisano o nich w czasie, gdy Android 13 został zapowiedziany - na Google I/O . Zupełnie inaczej jest w przypadku iOS 16, który w ostatnich dniach trafił do publicznych testów beta i każdy, z kompatybilnym iPhonem, może sprawdzić, co w tym roku pojawi się w systemie. Serwisy poświęcone sprzętom Apple rozbijają testowe wersje systemu na najdrobniejsze szczegóły opisująć każdą nowość i zmianę.

Google Pixel 6

A zmian jest naprawdę sporo - w tym całkowicie przeprojektowany ekran blokady z widżetami zwiastującymi wprowadzenie AOD do iPhone'a. Niegasnący ekran dla wielu posiadaczy smartfonów z Androidem to codzienność i żadna rewolucja. Użytkownicy telefonów Apple będą mieli szasnę z niego skorzystać dopiero w tym roku - wraz z premierą iPhone'a 14.

Segmentacja rynku i fakt, że na rynku dostępne są smartfony, które wciąż czekają lub dopiero w ostatnim czasie otrzymały aktualizację do Androida 12, sprawiają, że nie ma się czym ekscytować. Ludzie czekający na Android 13, a dopiero co dostali Androida 12, nie mają powodów do radości. Oni jeszcze poczekają na swoją kolej, by cieszyć się nową wersją oprogramowania na swoich smartfonach. W międzyczasie Google zdąży zaprezentować Android 14...