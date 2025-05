Internet bez limitu tam, gdzie nie ma światłowodu. Szukamy najlepszej opcji

Białe plamy światłowodów w Polsce, to nadal spory problem. W takich lokalizacjach musimy ratować się internetem mobilnym w domu, najlepiej bez limitu. Sprawdźmy dziś, co aktualnie oferują nam operatorzy w tym zakresie.

W przypadku dwóch operatorów,- Play i T-Mobile, będą to samodzielne oferty na internet mobilny i będziemy podawali ich ceny dla nowych klientów. Jeśli jednak zdecydujecie się akurat na T-Mobile i macie już jakąś ofertę komórkową u tego operatora, będziecie mogli liczyć na upust w ramach oferty łączonej w wysokości 20 zł miesięcznie.

Zaczniemy jednak od takich ofert łączonych w Orange, gdzie nie ma samodzielnej oferty na internet mobilny bez limitu.

Internet bez limitu w Orange Flex

Pierwsza z nich, to subskrypcja w Orange Flex za 80 zł miesięcznie, w ramach której to możemy zamówić główną kartę SIM do smartfona i dodatkową z tym samym numerem do mobilnego routera WiFi.

Mamy tu rozmowy i wiadomości SMS/MMS bez limitu oraz internet mobilny bez limitu danych i prędkości. Jak widać powyżej, możemy tu skorzystać z aż trzech dodatkowych kart SIM/eSIM z tym samym numerem, więc oprócz routera możemy te dwie wykorzystać w innych urządzeniach, na przykład w smartwatchu.

Internet bez limitu w abonamencie Orange

Druga oferta to abonament w Orange, tym razem w połączeniu za abonamentem komórkowym i telewizją.

Oferta ta składa się z dostępu do:

internetu bez limitu danych i prędkości,

abonamentu komórkowego z limitem 300 GB,

telewizji z 47 kanałami lub z 128 kanałami.

Wersja z mniejszą liczbą kanałów telewizyjnych kosztuje 105 zł, a bogatszy pakiet 140 zł.

Internet bez limitu w abonamencie Play

W abonamencie Play możemy zamówić jeden pakiet z samodzielną usługą dostępu do internetu bez limitu danych i prędkości.

Zważywszy na poprzednią propozycję Orange, cena jednak jest zaporowa, bo wynosi 115 zł miesięcznie i bez rabatu dla aktualnych klientów. To 10 zł więcej niż w Orange, gdzie dodatkowo jest zawarty abonament komórkowy. O telewizji nie wspominam, bo to akurat podstawowy pakiet kanałów, większość z nich macie za darmo w NTC.

Internet bez limitu w abonamencie T-Mobile

Co w T-Mobile? U tego operatora dostępna jest najszersza oferta na internet bez limitu danych, jednak z ograniczeniem prędkości. Wprawdzie z używalnym limitem, ale musicie to wziąć pod uwagę, zamawiając go do domu i wiedząc, że będzie z niego korzystało kilka osób.

Do wyboru mamy cztery pakiety internetu bez limitu:

Internet domowy S z limitem prędkości do 30 Mb/s za 65 zł miesięcznie.

Internet domowy M z limitem prędkości do 60 Mb/s za 75 zł miesięcznie.

Internet domowy L z limitem prędkości do 90 Mb/s za 95 zł miesięcznie.

Internet domowy XL z limitem prędkości do 300 Mb/s za 115 zł miesięcznie.

Jak wspominałem na początku, w przypadku T-Mobile możecie obniżyć koszt poszczególnych pakietów o 20 zł, jeśli macie już jakąś usługę u tego operatora, do odpowiednio - 45 zł, 55 zł, 75 zł i 95 zł miesięcznie.

