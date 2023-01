800 mln złotych na innowacje cyfrowe

Wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” mogą składać firmy zajmujące się rozwojem technologii cyfrowych z różnych branż. W sumie do NCBiR trafiło 434 wniosków, a rozpatrzonych zostało 374. Pozostałe 60 wniosków odpadło ze względu na braki formalne lub zostało wycofane. Uznanie oceniających zyskało 117 projektów, które w sumie dostaną nieco ponad 800 mln złotych (801 404 486,13 PLN), w większości są to małe i średnie przedsiębiorstwa, choć część z nich jest również notowana na giełdzie.

Wśród wybranych projektów przekrój branżowy jest bardzo szeroki, tak samo jak i poziom innowacyjności. Przykładowo niemal 3,5 mln złotych otrzyma sklep X-kom na wdrożenie wirtualnego doradcy klienta – narzędzia do analizy potrzeb klienta oraz spersonalizowanych rekomendacji w celu zwiększenia sprzedaży. Mamy też producenta betonowych prefabrykatów - notowaną na giełdzie spółkę Pekabex Bet, która dostanie 5,2 mln złotych na prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania wykorzystującego algorytmy AI zaawansowanego systemu IT przeznaczonego do inteligentnego pomiaru i kontroli jakości w systemie produkcji i logistyki prefabrykatów betonowych zg. z koncepcją Przemysłu 4.0. Jest też kilka projektów powiązanych z cyberbezpieczeństwem czy medycyną, a pełną listę znajdziecie tutaj.

75 mln złotych na rozwój gier

Mnie jednak najbardziej zainteresowały projekty zgłoszone przez producentów gier albo firmy blisko związane z nimi. Jeśli dobrze liczę to dofinansowanie dostało 15 podmiotów, a jego kwota przekracza 75 mln złotych. Co więcej podejrzewam, że wiele z tych podmiotów kojarzycie jak Bloober Team, Vivid Games czy Anshar Studios wspólnie z Fool's Theory, które dostaną niemal 7,2 mln złotych na prace rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnego, w pełni zautomatyzowanego narzędzia, które zastąpi szereg ręcznych procesów implementacji animacji sceny dialogowej w narracyjnych grach 3D, umożliwiając znaczące przyspieszenie procesu implementacji scen dialogowych w stosunku do tradycyjnych metod i narzędzi dostępnych na rynku. Fool's Theory blisko współpracuje z 11 bit Studios, a także odpowiada z nową wersję pierwszego Wiedźmina, którą przygotowuje na zlecenie CD Projektu.

Pełna lista projektów "growych" znajduje się poniżej:

Vivid Games SA - Prototyp platformy do automatyzacji generowania, rozgrywania i wyznaczania stopnia trudności poziomów blast, oparty o AI i Machine Learning. - 3,8 mln złotych BLACK ROSE PROJECTS SA - Innowacyjne narzędzie do obróbki i edycji assetów dedykowane dla twórców gameingowych. - 3,6 mln złotych T- BULL SA - Opracowanie innowacyjnego systemu służącego do optymalizacji parametrów użytkowych oraz dochodowych w grach za pomocą sztucznej inteligencji - Systemu Automatycznej Parametryzacji oraz Optymalizacji. - 2,7 mln złotych Bloober Team SA - Prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem walki z unikatowymi przeciwnikami, na potrzeby gier TPP, z bogatą warstwą narracyjną psychological-horror tworzonych z wykorzystaniem technologii silnika Unreal Engine 5. - 5 mln złotych SIM FACTOR Sp. z o.o., INFRACERT TSI Sp. z o.o. - Interakcyjna gra symulacyjna z immersyjnym fotelem gamingowym odwzorowującym dynamikę obiektów rzeczywistych zapewniająca silną interakcję z grą i otoczeniem - Insignic - 10 mln złotych ESPORTS LAB Sp. z o.o. - Opracowanie i walidacja opartego na AI narzędzia do profilowania psychologicznego i segmentowania graczy - Better Games. - 5,5 mln złotych Meetlify Sp. z o.o. - ExploreAR: innowacyjna technologia interakcji wykorzystująca nowe mechanizmy komunikacji gry z użytkownikiem oraz gry z otoczeniem, łącząca elementy cyfrowe i rzeczywiste gier z obszaru rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality). - 4,8 mln złotych ANSHAR STUDIOS SA, FOOL'S THEORY Sp. z o.o. - Prace rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnego, w pełni zautomatyzowanego narzędzia, które zastąpi szereg ręcznych procesów implementacji animacji sceny dialogowej w narracyjnych grach 3D, umożliwiając znaczące przyspieszenie procesu implementacji scen dialogowych w stosunku do tradycyjnych metod i narzędzi dostępnych na rynku - 7,2 mln złotych "GALAKTUS" Sp. z o.o. - Zaawansowana platforma umożliwiająca personalizowane wsparcie rozwoju gracza - 4,6 mln złotych Silver Bullet Labs Sp. z o.o. - GameBro - system do zautomatyzowanego testowania eksploracyjnego i zapewniania jakości gier wideo wspierany sztuczną inteligencją - 7 mln złotych SYMBIOTE Sp. z o.o. - INVICTUS – modułowe rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję na potrzeby rozbudowy gier. - 8,3 mln złotych 4GATE Sp. z o.o. - Opracowanie narzędzia ,,Chowaniec” do tworzenia i zarządzania sztuczną inteligencją zwierzęcych towarzyszy w grach komputerowych. - 4,5 mln złotych False Prophet Sp. z o.o. - Opracowanie innowacyjnego systemu mechanik (CPRS) zmieniającego postrzeganie świata gry przez gracza poprzez wybory podjęte w rozgrywce w grach wideo opartych o silnik Unreal Engine 5. - 3,6 mln złotych GAMES OPERATORS SA - Opracowanie zaawansowanych algorytmów do budowania sztucznej inteligencji generowania świata gry w oparciu o podstawowe dane z map przy wykorzystaniu metod uczenia przez wzmocnienie na potrzeby innowacyjnych modułów w grze o roboczym tytule Urban Warfare. - 3 mln złotych PIXELANT GAMES Sp. z o.o. - Opracowanie technologii dynamicznego wzrostu i wizualizacji struktur roślino-podobnych w czasie rzeczywistym na potrzeby gry komputerowej - 2,2 mln złotych

Co ciekawe wśród odrzuconych projektów mamy też kilka znanych firm, jak choćby spółkę People Can Fly, która wnioskowała o ponad 10 mln złotych na rozwój innowacyjnych narzędzi usprawniających proces tworzenia gier komputerowych czy One More Level, które chciało 6,1 mln złotych na opracowanie zestawu mechanizmów automatycznego generowania treści w grach 2D i 3D w zakresie dynamicznego generowanie losowej fabuły, questów i map. Miejmy nadzieje, że projekty, które zostaną zrealizowane spełnią pokładane w nich oczekiwania i zostaną zrealizowane w 100%, bo przecież nie chcemy marnować publicznych pieniędzy.

źródło: NCBiR