W piątek zadebiutowała najświeższa gra wypełniona dobrze znanymi bohaterami komiksów Marvela. Jest to darmowa propozycja dla każdego szukającego gier wypełnionych ekscytującymi pojedynkami. Jak poinformowało oficjalne konto na platformie X (dawniej Twitter), weekend minął perfekcyjnie.

Miliony osób na debiut nowej gry z bohaterami Marvela

W ciągu zaledwie siedemdziesięciu dwóch godzin świeży shooter zespołowy Marvel Rivals przyciągnął aż 10 000 000 osób na swoją arenę. Jest to darmowa gra stworzona przez NetEase (chiński gigant gier mobilnych) i dostępna na większość platform. PC za pośrednictwem Steama i sklepu Epic Games, a także na PlayStaion 5 oraz obydwu Xboxach Series S/X. Pierwsze wrażenia możecie przeczytać tutaj.

Na starcie nie brakuje postaci znanych nawet osobom, które nie były zainteresowane komiksami, skupiając się wyłącznie na i tak już potężnie rozbudowanym filmowym uniwersum Marvela. Zatem miliony osób się ucieszą, widząc: Iron Mana, Hulka, Scarlet Witch, Black Widow, Groota, Wolverine'a czy Iron Fista. Cieszy też dodanie takich postaci jak Cloak i Dagger oraz niepokonana Squirell Girl, która w sekrecie jest jedną z najsilniejszych postaci uniwersum (nie potrzebowała całego zespołu do pokonania Galactusa, a Doktora Dooma przegoniła, chociaż Iron Man nie dawał rady).

Premiera nie obyła się bez małej kontrowersji, która tak naprawdę skończyła się ośmieszająco dla osoby, która ją rozpoczęła. Były szef Blizzarda, Mike Ybarra, skomentował, że Rivals to tylko podróbka Overwatch i kolejna chińska próba zrobienia czegoś, co już na Zachodzie powstało. To, co jednak szczególnie zapadło komentującym w pamięć to gdy napisał:

"(...)nawet imiona postaci - Widowmaker [Overwatch] vs. Black Widow w Marvel Rivals lol (...) wszystko jest takie samo", napisał w tweecie, który został usunięty przez autora krótko po jego opublikowaniu.

Fani MCU już na pewno zauważyli jak zaskakującej pomyłki dokonał Ybarra. W końcu Black Widow (Czarna Wdowa) nie mogła być kopią nazwy i postaci z Overwatch, bowiem... Powstała 50 lat wcześniej. Tylko w samym dniu premiery, na Steamie zarejestrowano prawie pół miliona graczy walczących w jednej chwili.