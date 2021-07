Clint Barton (Jeremy Renner) jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych postaci i darzoną sporą sympatią przez widzów, dlatego nikogo nie dziwi spore zainteresowanie jego solowym projektem, który trafi na Disney+ jesienią. Do premiery zostało jeszcze trochę czasu, bo debiut na platformie Disney+ zaplanowany jest na jesień - kto wie, może do tego czasu doczekamy się wprowadzenia usługi do Polski i będziemy mogli śledzić losy dwójki Hawkeye'ów na małych ekranach.

Dwójka Hawkeye'ów w serialu "Hawkeye" na Disney+

Tak, dobrze zrozumieliście poprzednie zdanie. Disney odkrywa karty i za sprawą materiału E! dowiadujemy się, że w serialu pojawi się grana przez Hailee Steinfeld Kate Bishop. Renner w rozmowie z dziennikarzami serwisu zdradza, że Kate jest 22- letnia, niezwykle czarująca, ale jednocześnie irytująca fanka Hawkeye'a, na podstawie czego powstanie relacja pomiędzy dwójką postaci. Nie będzie to jednak sielanka, bo Kate będzie zaburzać równowagę codzienności Clinta. Dziewczyna wniesie w jego życie sporo problemów.

Pojawienie się młodej uczennicy Hawkeye'a było długo wyczekiwane, ponieważ w historie dwójki bohaterów w komiksach były bardzo emocjonujące. Tam Kate przejęła obowiązki Hawkeye'a na czas jego rekonwalescencji, po której ukończeniu Clint wrócił do obowiązków i od tej pory współpracowali już we dwójkę. Nie wiemy, czy podobną historię będziemy śledzić także i w serialu, ale na pewno jest to spełnienie sporych oczekiwań fanów, którzy wypatrywali realizacji solowego serialu lub filmu Hawkeye'a od lat. W 2019 roku potwierdzono realizację serii dla Disney+ oraz udział Hailee Steinfeld, ale dopiero rok później potwierdzono kogo przyjdzie jej zagrać.

Pierwsze zdjęcie z "Hawkeye" pokazuje Clinta Bartona i Kate Bishop

Jak na razie dysponujemy tylko jednym zdjęciem z serialu, które ukazuje dwójkę głównych bohaterów. Zanim serial pojawi się 24 listopada na Disney+ na pewno doczekamy się wielu nowych materiałów promocyjnych, w tym obszernego zwiastunu oraz całej masy zdjęć. Wtedy ujawniony zostanie też nieco szerszy opis fabuły, z którego dowiemy się o czym dokładnie będzie opowiadać serial.

Oczekiwania fanów są na pewno spore, szczególnie po tym, co pokazały "WandaVision" oraz "Loki". Z drugiej strony, rzadko spotyka się dziś podobne zachwyty nad "Falcon i Zimowy Żołnierz", a nadchodzący "Hawkeye" bardziej wpisuje się właśnie w konwencję tego serialu, aniżeli dwóch wcześniej wymienionych. Można jednak zacząć zastanawiać się, jak jego fabuła wpłynie na uniwersum i wydarzenia w innych tytułach, bo o to chyba można być spokojnym biorąc pod uwagę dotychczas skrupulatnie budowany świat Marvela.

Hawkeye - data premiery na Disney+

Podobnie jak dotychczasowe seriale, także i "Hawkeye" będzie pojawiał się na Disney+ z nowymi odcinkami co tydzień. Jako, że premiera następuje 24 listopada w środę, to kolejne epizody będą pojawiać się właśnie w środku tygodnia.