“Spider-Man: Uniwersum” zaskoczył wszystkich. Nikt nie spodziewał się, że realizowany przez Sony film animowany o Człowieku Pająku przyjmie się tak dobrze. Należąca do wytwórni postać Spider-Mana była eksploatowana na przeróżne sposoby, ale ten projekt nie był dziełem spotkań i rozmów osób na najwyższych szczeblach w hierarchii studia, lecz oddolnym pomysłem pasjonatów i fanów. Takie oddanie sprawie przynosi odpowiednie efekty: i pod względem fabularnym, i pod względem technicznym. Opowieść o Milesie Moralesie nie odbiega znacząco od tego, co powstawało do tej pory (np. w komiksach), ale sposób opowiadania tej historii na ekranie dociera do widza na każdym poziomie.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - czy jest lepszy?

Poprzeczka była więc zawieszona niezwykle wysoko, ale stworzenie kontynuacji wydawało się formalnością. Na nowy film czekaliśmy dosyć długo, bo około 5 lat, ale w drodze jest już trzecia część będąca bezpośrednim sequelem dwójki. Jeżeli ktokolwiek drżał z niepewności co do tego, co szykuje Sony, to dziś możemy być zupełnie spokojni. “Spider-Man: Poprzez multiwersum” zachwyca oprawą wizualną i niezwykle umiejętnie opowiada wzlotach i upadkach gromadki Spider-Manów. Teraz niemal ramię w ramię stanęli Miles i Gwen, a także postacie, które dopiero, co poznaliśmy. Dołączają one do kilku dobrze znanych nam wersji Spider-Manów z innych uniwersów, a zabawa formą i stylem w tym kontekście jest wręcz genialna.

Odwiedzane przez bohaterów światy wpływają na to, jak postrzegamy kolejne etapy ich podróży. Przeróżne kolorystyki, kształty i formy wykończenia obrazków stale zaskakują, a w tej kwestii było to naprawdę trudne zadanie. Chyba nikt nie liczył na to, że przez caty czas trwania produkcji uwagę widza będzie mogła przyciągać oprawa wizualna, a jednak tak jest. Niezależnie od tego, czy poruszamy się po nowych uniwersach, czy potych doskonale nam znanych, każda klatka, każdy kadr skrywają mniejsze lub większe tajemnice, easter-egi i niespodzianki. Nie sposób napawać się tym wszystkim w trakcie jednego seansu, dlatego wiem, że przede mną kolejne i to jak najprędzej. Stylowi filmu wtóruje warstwa muzyczna, która ponownie została fenomenalnie dobrana do pary ze scenami i wydarzeniami, których jesteśmy świadkami.

Forma, styl i fabuła idą w parze przez cały film wzajemnie się nakręcając

Na słowa uznania i to nawet w odrębnym akapicie zasługuje historia opowiadana w “Spider-Man: Poprzez multiwersum”, bo choć nie jest ona zupełnie świeża, to jej urokowi trudno będzie komukolwiek się oprzeć. Twórcy nie bali się poruszać tematów ważnych i bliskich każdemu na widowni, a gracja i przekonanie z jakimi to robią potrafią zadziwić. Jednak dopiero po pewnym czasie będziemy w stanie zorientować się, jak umiejętnie rozłożono w czasie niektóre zdarzenia i pozwolono im wybrzmieć na ekranie. Nie spieszono się z momentami wzruszającymi, intymnymi, niezwykle istotnymi z perspektywy bohaterów. A jednocześnie dano ostro do pieca w scenach akcji, gdzie ich widowiskowość i rozmach wprawiają nas w prawdziwą ekscytację.

Czy Spider-Man: Poprzez multiwersum ma jakieś wady?

Czy “Spider-Man: Poprzez multiwersum” to film idealny? Pewnie nie, ale nawet jeśli zauważycie pewne wady to zapominacie o nich wręcz błyskawicznie, ponieważ tak wciągające i imponujące są kolejne sceny czy sekwencje. Ten film się po prostu chłonie wszystkimi możliwymi zmysłami. Przepiękny styl napędza akcję i fabułę, by za chwilę doszło do tego samego vice versa. Sony zostawiło Marvelowi twardy orzech do zgryzienia z nadchodzącą 4. częścią “Spider-Mana” z Tomem Hollandem, bo “Spider-Man: Poprzez multiwersum” to najlepszy Człowiek Pająk od czasów “Spider-Man: Uniwersum”. I nie będzie łatwo go przebić.