Na co pójść do kina? Sześć soczystych premier w czerwcu!

Spider-Man: Poprzez multiwersum

Miles Morales powraca w drugim rozdziale uhonorowanej Oscarem animacji z 2018 roku "Spider-Man Universum". Film był ogromną niespodzianką i zdobył szerokie uznanie, na co potwierdzeniem jest też dorobek na poziomie 375 milionów dolarów na całym świecie. W efekcie na decyzję o powstaniu kontynuacji nie trzeba było długo czekać i już na początku miesiąca zobaczymy "Spider-Man: Poprzez Multiwersum".

Wraz z Gwen Stacy Miles stanie przed nowym niebezpieczeństwem, które będą musieli pokonać. Dla Milesa będzie to również okazja do ponownego zdefiniowania, czym naprawdę jest bycie bohaterem, aby móc ocalić tych, których najbardziej kocha. Animacja ponownie zrealizowana jest w tym samym, specyficznym, komiksowym stylu. Głosy podkładają m. in. Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Jake Johnson, i Issa Rae. Reżyserowali Joaquim Dos Santos i Kemp Powers.

Premiera 2 czerwca. Pokazy przedpremierowe od 1 czerwca.

Boogeyman

Sadie Harper, uczennica szkoły średniej, i jej młodsza siostra Sawyer, muszą radzić sobie z niedawną stratą matki. Niestety, nie otrzymują one żadnego wsparcia od swojego ojca, Willa, który jest terapeutą, ale sam boryka się z własnym bólem. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy zdesperowany pacjent niespodziewanie pojawia się w ich domu, poszukując pomocy. Jednakże, zamiast pomocy, pozostawia za sobą przerażającą istotę nadprzyrodzoną, która żeruje na rodzinach i odżywia się cierpieniem swoich ofiar. W rolach głównych Sophie Thatcher, Chris Messina, David Dastmalchian, Marin Ireland, Vivien Lyra Blair i LisaGay Hamilton. Reżyserował Rob Savage.

Premiera 2 czerwca.

Transformers: Przebudzenie bestii

Film przeniesie nas w lata 90., oferując - jak zawsze - podróż dookoła świata. Akcja filmu skoncentruje się na wiecznej wojnie między Autobotami i Deceptikonami, ale do tej walki dołączą również nowe frakcje. Na scenę wejdą Maximale, Predacony oraz Terracony dodając nowe dynamiczne elementy do konfliktu. Wydarzenia rozgrywają się, jak się pewnie domyślacie, jeszcze przed tym, co widzieliśmy w "Transformers" z 2007 roku. Ponownie czeka nas nie lada przygoda. W obsadzie znaleźli się m. in. Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Velez i Peter Cullen. Reżyserował Steven Caple Jr., twórca "Creed 2".

Premiera 7 czerwca.

Flash

Pod nowym kierownictwem uniwersum DC będzie kreowane całkowicie w innym kierunku. "Flash" to pierwszy krok ku zmianom, dlatego przed nami spore zamieszanie i powrót ulubionych bohaterów. Barry Allen (Ezra Miller) skorzysta z swoich nadnaturalnych zdolności do podróży w czasie, aby zmienić przebieg wydarzeń z przeszłości. Jego celem jest ocalenie swojej rodziny przed tragicznym losem. Jednak, w trakcie tych prób, niechcący wpływa na przyszłość. Barry nagle staje się uwięziony w rzeczywistości, w której Generał Zod (Michael Shannon) powraca i stanowi poważne zagrożenie dla całego świata. W tym świecie pomóc mu będą mogli Supergirl (Sasha Calle) i... Batman Micheala Keatona oraz Batman Bena Afflecka. Reżyserował Andy Muschietti

Premiera 16 czerwca. Tego samego dnia organizowane są maratony w sieciach kin Multikino oraz Helios, podczas których pokazane będą też "Batman" i "Powrót Batmana".

Asteroid City

Akcja filmu osadzona jest w roku 1955 i skupia się na losach uczniów oraz rodziców, którzy przybywają do fikcyjnego miasteczka na pustyni na coroczną konwencję Junior Stargazer/Space Cadet. Ich spokojne spotkanie zostaje dramatycznie zakłócone przez wydarzenia, które zmieniają cały świat wokół nich. "Asteroid City" to wyczekiwane widowisko Wesa Andersona, którego styl opanował w ostatnim czasie platformy społecznościowe i nie tylko. W osbadzie znaleźli się m. in. Jason Schwartzman, Steve Carell, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton i Bryan Cranston.

Premiera 16 czerwca.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia

Po raz piąty i po raz ostatni! Harrison Ford wraca jako Indiana Jones, choć zrezygnował z przygód i wolał się skupić się na pracy na uczelni. Jednak byli członkowie nazistowskiej partii zostają zatrudnieni przez rząd Stanów Zjednoczonych. Ich zadaniem jest zapewnienie Zachodowi przewagi nad Związkiem Radzieckim w wyścigu kosmicznym. Indiana Jones zostaje wciągnięty w tę intrygującą sytuację, gdy zagrożenie polityczne i technologiczne zaczyna rosnąć. U jego boku oglądamy Phoebe Waller-Bridge jako Helen, zaś czarny charakter Jurgena Vollera zagrał Mads Mikkelsen. W obsadzie znaleźli się także Antonio Banderas, John Rhys-Davies i Toby Jones.

Premiera 30 czerwca.