Czarne lustro - sezon 6

Netflix odkrywa karty i publikuje duży zwiastun najnowszego sezonu, przy okazji ujawniając datę premiery. 6. sezon zadebiutuje już za nieco ponad 2 tygodnie, 15 czerwca i przyniesie nam 5 nowych, ciekawych historii. Jedna z nich dotyczy serwisu streamingowego Streamberry, który do złudzenia przypomina Netfliksa. Bohaterka odcinka odkrywa, że w serwisie znalazł się serial - Joan is awful (Joan jest okropna), który opowiada o jej życiu. Implikacje takiego stanu rzeczy są dosyć zaskakujące, a w produkcji wystąpi między innymi Salma Hayek. Pozostałe odcinki tego sezonu również zapowiadają się intrygująco, przeniesiemy się między innymi do Szkocji, w przestrzeń kosmiczną, a także do przeszłości i alternatywnej rzeczywistości.

Czarne lustro to zawsze ciekawe doświadczenie. Zbiór krótkometrażowych filmów porusza trudne zagadnienia dotyczące wielu różnych problemów z jakimi mierzymy się jako ludzkość. Każdy z nich potrafi szokować i może wzbudzać niepokój, i to pewnie właśnie dlatego każdy sezon wzbudza tak duże emocje wśród widzów. Wygląda na to, że również i tym razem Netflix dostarczy nam nie tylko świetnej rozrywki, ale również tematów do dyskusji. Ja czekam z niecierpliwością.