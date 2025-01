Sensacja na Marsie. Już wiemy, gdzie szukać życia

Jeśli na Marsie znajduje się życie, z mocnym naciskiem na słowo "jeśli", to naukowcy wskazali, gdzie go szukać. Szansa na znalezienie czegokolwiek i tak jest niska.

W 2014 roku doszło do dość przełomowego odkrycia na Marsie. Okazało się, że pod powierzchnią Czerwonej Planety natknąć się właśnie na ten związek organiczny. Jako, że na Ziemi kojarzony jest on głównie z organizmami żywymi, tak od razu pojawiła się nadzieja na to, że na Marsie również istnieje życie wytwarzające metan.

Reklama

Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to jedyne możliwe wyjaśnienie obecności tego związku. Od momentu odkrycia metanu na Marsie naukowcy zastanawiają się, czy Czerwona Planeta może być miejscem zamieszkania dla życia. Najnowsze badania sugerują, że odpowiedzi na to pytanie należy szukać głęboko pod powierzchnią Marsa, a konkretnie w rozległych równinach takich jak Acidalia Planitia.

Na Marsie może istnieć życie? Jeśli tak, to wiemy, gdzie go szukać

Obserwacje łazików marsjańskich wskazują na sezonowe wahania poziomu metanu, co sugeruje, że może istnieć źródło tego gazu na planecie. Jednocześnie sondy orbitalne nie potwierdziły obecności metanu w znaczących ilościach, co czyni ten fenomen jeszcze bardziej tajemniczym. Wahania te mogą być niebezpośrednią wskazówką na istnienie życia, choć na razie brak dowodów, które jednoznacznie to potwierdzają.

Mars nie wydaje się miejscem sprzyjającym życiu. Powierzchnia planety jest ekstremalnie zimna, praktycznie pozbawiona atmosfery, a promieniowanie kosmiczne i słoneczne skutecznie eliminuje możliwość przetrwania organizmów na powierzchni. Mimo to istnieje szansa, że życie mogło znaleźć niszę w podziemnych warstwach planety tak jak na Ziemi.

Na naszej planecie życie potrafi przetrwać w najbardziej ekstremalnych warunkach – od głębokich warstw skorupy ziemskiej po dno oceanów. Jednym z przykładów są metanogeny, mikroorganizmy produkujące metan jako produkt uboczny metabolizmu wodoru. Są to Archeony, które najczęściej określany są mianem ekstremofili, czyli organizmów będących w stanie przetrwać w ekstremalnych warunkach. Więcej o nich można przeczytać tutaj. To właśnie te organizmy uznano za potencjalnych kandydatów na marsjańskie życie.

Badania nad środowiskami analogicznymi do Marsa na Ziemi wskazały na trzy potencjalne habitaty: mikroskopijne szczeliny w skorupie ziemskiej, jeziora podlodowe oraz głęboko położone słone zbiorniki wodne ubogie w tlen. Naukowcy znaleźli metanogeny w każdym z tych miejsc, co daje nadzieję na podobne warunki na Marsie.