Woda na Marsie to już fakt. Jest tylko jeden problem

Łazik Perseverance, należący do NASA, od lat pracuje na powierzchni Marsa, gromadząc cenne próbki, które mogą pomóc naukowcom w lepszym zrozumieniu Czerwonej Planety. Zebrane materiały obejmują rdzenie skalne wielkości kredy, fragmenty skał nie większe niż gumki do mazania, a nawet drobiny pyłu tak małe, że mogłyby zmieścić się na czubku igły.

Teraz naukowcy przygotowują się do kolejnego etapu: katalogowania tych próbek przed ich potencjalnym sprowadzeniem na Ziemię w ramach programu Mars Sample Return.

Chociaż NASA wciąż rozważa najlepsze sposoby na bezpieczne sprowadzenie tych cennych materiałów, naukowcy opublikowali właśnie wyniki wstępnych analiz pierwszych próbek gleby, regolitu i luźnych osadów zebranych przez Perseverance.

Badania wykazały, że próbki zawierają milimetrowe ziarna pochodzące z co najmniej dwóch różnych regionów Marsa, które wykazują ślady dawnej obecności wody oraz potencjalne warunki sprzyjające życiu. Jednak ostateczne potwierdzenie, czy w próbkach znajdują się ślady mikrobiologicznego życia, będzie możliwe dopiero po ich sprowadzeniu na Ziemię.

Od lat 60. XX wieku robotyczne misje badają Marsa, dostarczając przełomowych informacji na temat jego geologii, atmosfery i historii. Perseverance, wyposażony w kamery, sensory, spektrometry i inne instrumenty, pozwala naukowcom na analizę chemii i mineralogii marsjańskiego regolitu – luźnej warstwy pyłu, gleby i skał pokrywającej powierzchnię planety.

– To jak gra wideo. Możemy przybliżać obrazy Marsa, oglądać skały i glebę, wybierać miejsce do pomiarów, analizować chemię i mineralogię konkretnych skał. To niesamowite, że możemy robić rzeczy, które wydają się wyjęte z science fiction.