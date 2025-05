Mars w innym świetle. Pokazano to, czego nie widzimy gołym okiem

W drodze do jednej z najbardziej fascynujących misji kosmicznych ostatnich lat, sonda Europa Clipper skorzystała z okazji przelotu w pobliżu Marsa, by...

W drodze do jednej z najbardziej fascynujących misji kosmicznych ostatnich lat, sonda Europa Clipper skorzystała z okazji przelotu w pobliżu Marsa, by przetestować kluczowe instrumenty naukowe. Celem ostatecznym misji jest Europa – lodowy księżyc Jowisza, pod którego powierzchnią znajduje się globalny ocean, mogący skrywać warunki sprzyjające życiu. Przelot w pobliżu Czerwonej Planety, który miał miejsce 1 marca 2025 roku, stał się idealnym momentem do kalibracji systemu termowizyjnego sondy, a także innych istotnych komponentów.

Mars w innym obiektywie

Jednym z głównych celów przelotu w pobliżu Marsa było sprawdzenie działania Europa Thermal Emission Imaging System (E-THEMIS) – kamery termowizyjnej zaprojektowanej przez zespół z Uniwersytetu Stanowego Arizony. Przez około 18 minut instrument rejestrował jeden obraz na sekundę, gromadząc ponad tysiąc zdjęć w podczerwieni. Obrazy te, przetworzone na kolorową mapę termiczną Marsa, pozwalają ocenić dokładność działania kamery przed rozpoczęciem właściwej fazy misji wokół Europy.

W porównaniu z obrazami wykonanymi przez bliźniaczy instrument THEMIS, znajdujący się na marsjańskiej sondzie Mars Odyssey, dane z E-THEMIS pokazały obiecujące rezultaty. Dodatkowo zespół misji Mars Odyssey przeprowadził własne pomiary przed, w trakcie i po przelocie Europy Clipper, co pozwoliło na dokładną kalibrację i porównanie danych.

Przelot przy Marsie umożliwił również pierwszy w historii test zintegrowanych komponentów radaru penetrującego lodową powierzchnię. Ze względu na długość fal radarowych, pełne testy urządzenia nie były możliwe przed startem misji w warunkach laboratoryjnych. Wstępne dane telemetryczne wskazują jednak, że test przebiegł pomyślnie.

Korzystając z okazji, inżynierowie przetestowali również możliwości systemu telekomunikacyjnego sondy, wysyłając sygnały na Ziemię podczas przelotu przez pole grawitacyjne Marsa. Celem było sprawdzenie, czy podobna metoda pozwoli w przyszłości przeprowadzać eksperymenty grawitacyjne na Europie, które mają pomóc w analizie struktury wewnętrznej księżyca.

Europa Clipper została wyniesiona w kosmos 14 października 2024 roku z Centrum Kosmicznego Kennedy’ego na Florydzie za pomocą rakiety SpaceX Falcon Heavy. Przed nią podróż licząca 2,9 miliarda kilometrów, której finałem będzie wejście na orbitę Jowisza w 2030 roku. Po roku od dotarcia do systemu Jowisza sonda rozpocznie 49 przelotów bliskich nad powierzchnią Europy.

