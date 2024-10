Cztery lata badań w 48 sekund. Oto wyniki pracy na Marsie

Łazik Perseverance, czyli najnowszy pojazd NASA przemierzający rozległe marsjańskie pustynie, pracuje już prawie od czterech lat. Maszyna została wysłana na powierzchnię Marsa w ramach programu MARS 2020 i dotarła na miejsce w lutym 2021 roku. Jej celem od lat niezmiennie jest dno krateru Jezeru, który ze względu na swoje unikalne właściwości, został oceniony przez naukowców za jedno z najbardziej obiecujących miejsc do zebrania ciekawych próbek do badań. Teraz w sieci pojawiło się krótkie wideo, podsumowujące trasę, jaką pokonał Łazik.

Perseverance bada Marsa. Tak wygląda jego trasa

NASA postawiła przed łazikiem Perseverance wyjątkowo trudne zadanie — wspinaczkę na stromą krawędź krateru Jezero, dawne jezioro, które może skrywać dowody na istnienie życia na Marsie. Od blisko czterech lat Perseverance porusza się po powierzchni Marsa, przebywając łącznie prawie 30 kilometrów, gromadząc próbki marsjańskich skał i gleby. Zebrane materiały, które w przyszłości zostaną sprowadzone na Ziemię, mogą pozwolić naukowcom na ustalenie, czy na Czerwonej Planecie kiedykolwiek istniały mikroorganizmy.

A jest na to całkiem spora szansa. Perseverance swego czasu przemierzał starożytną deltę, gdzie miliony lub nawet miliardy lat temu obficie płynęła rzeka. Pobrane w tamtym miejscu próbki z pewnością dostarczą nam informacji o przeszłości planety, która nie zawsze była rozległą pustynią. JPL udostępniło ostatnio animację przedstawiającą trasę, jaką łazik przebył podczas całego swojego pobytu na Marsie. Podróż tę można odbyć poniżej, a warto, gdyż animacja trwa tylko 48 sekund.

Nawigacja w marsjańskich warunkach nie jest prosta. Choć trasa łazika jest planowana przez zespół inżynierów w Jet Propulsion Laboratory (JPL) w Kalifornii, to podczas przemieszczania się Perseverance działa autonomicznie, omijając przeszkody i dostosowując kurs do warunków. Mimo to, w miarę zbliżania się do stromych zboczy, trudności zaczęły narastać.

Naukowcy wyjaśniają, że ruchome podłoże złożone z luźnego piasku i kruchej skorupy potrafi być naprawdę zdradliwe i to właśnie one są przyczyną ostatnich opóźnień w podróży łazika. Kierujący misją Camden Miller wyjaśnia, że czasem maszyna pokonuje zaledwie 20% zaplanowanego dystansu.

Grafika: NASA/JPL-Caltech