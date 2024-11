Kolejna osobliwość na Marsie. Niestety jest problem z jej zbadaniem

Mars od dekad znajduje się w centrum zainteresowania astronomów oraz całego świata nauki. Powodów ku temu jest kilka, ale najważniejszym jest jego podobieństwo do Ziemi. Co w połączeniu ze stosunkowo niewielką odległością w skali kosmosu daje nam idealny obiekt do badań. Chociaż teraz planeta jest wyłącznie bezkresną pustynią, to nie zawsze tak było. Dotychczasowe badania wskazują na to, że miliardy lat temu na powierzchni Marsa mogły znajdować się ogromne zbiorniki wodne, w tym oceany, morza i rzeki. Dlatego też dokładna analiza historii tej planety może nam wiele powiedzieć o przyszłości Ziemi.

Niecodzienna formacja skalna na Marsie

NASA/JPL-Caltech/ASU

Podczas swoich najnowszych badań na Marsie, łazik Perseverance natknął się na wyjątkowe zjawisko – pole jasnych, białych skał, które zaintrygowały naukowców z NASA. Te niecodzienne formacje, widoczne u podnóża wzgórza w rejonie określonym jako "Mist Park", wywołały nie tylko pytania, ale także ekscytację wśród badaczy, którzy szukają odpowiedzi na to, jak i dlaczego pojawiły się one w tak nietypowej lokalizacji na Czerwonej Planecie.

Od ponad dwóch miesięcy Perseverance przemierza stromą krawędź krateru Jezero, co zaowocowało wieloma nowymi odkryciami. Naukowcy już wcześniej zauważyli intrygujące skały w dolinie Neretva Vallis oraz na górze Mount Washburn, gdzie Perseverance natknął się na barwne głazy, a także na skałę Freya Castle, przypominającą zebrę ze względu na kontrastowe paski. Jednak białe skały na krawędzi Jezero wzbudziły szczególne zainteresowanie – z uwagi na ich rzadkość w marsjańskim krajobrazie, który jest zdominowany przez ciemniejsze, bazaltowe minerały.

Na Ziemi jasne skały mogą występować w różnych środowiskach geologicznych, co wynika z ogromnej różnorodności minerałów wytwarzanych w obszarach tektonicznych. Mars jednak, pozbawiony płyt tektonicznych, nie jest miejscem, gdzie takie skały łatwo się formują. Dlatego odkrycie białych skał w regionie krateru Jezero rodzi pytania o ich skład i sposób powstania. Naukowcy z NASA przeprowadzili analizę tych wyjątkowych próbek za pomocą instrumentów Perseverance – używając Mastcam-Z do obrazowania wielospektralnego oraz lasera Supercam do zbadania ich składu chemicznego. Choć skały te były zbyt małe, by wykorzystać ramię robotyczne do bardziej szczegółowych analiz, zespół nadal liczy na znalezienie większych fragmentów, które pozwolą na dogłębniejsze badania.

NASA/JPL-Caltech/ASU

Nie tylko skład skał stanowi zagadkę, ale również to, jak znalazły się one w tej konkretnej lokalizacji. Wszystkie obserwowane fragmenty skał są luźne – czyli mowa o oderwanych i przemieszczonych odłamkach, które nie znajdują się w swoim pierwotnym położeniu. Jedna z hipotez sugeruje, że mogą to być pozostałości erozyjne jakiegoś odpornego na wietrzenie materiału, z którego miększe otaczające skały uległy erozji. Istnieje również możliwość, że te białe skały spadły z wyższej części zbocza, oddzielając się od większych formacji.

Kolejne nietypowe odkrycie na Marsie

Formacja białych skał nie jest jedynym ciekawym odkryciem, jakiego w ostatnim czasie dokonał Łazik Perseverance podczas swojej wspinaczki zboczem krateru Jezero, do którego został wysłany w ramach misji MARS 2020. Na początku sierpnia łazik wykonał zdjęcie nocne skały nazwanej „Wallace Butte” przy użyciu kamery SHERLOC WATSON. Mozaika, która się na niej znalazła, ukazała zielonkawą plamę o średnicy około dwóch milimetrów, co wywołało duże zainteresowanie naukowców.

NASA/JPL-Caltech

NASA nie jest jednak jedyną agencją, która posiada własne maszyny na Marsie. Po powierzchni Czerwonej Planety porusza się również chiński łazik Zhurong. Niedawno naukowcy z Politechniki w Hongkongu, kierowani przez Bo Wu, udostępnili wyniki przeprowadzonej przez nich analizy danych dostarczonych przez łazik Zhurong, która ujawniła szereg struktur powierzchniowych, takich jak stożki wulkaniczne, zagłębienia w kształcie wielokątów oraz ślady erozyjne. Te formacje mogą świadczyć o aktywności związanej z wodą lub lodem.

Grafika: depositphotos