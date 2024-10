Sensacja na Marsie. Łazik znalazł kamienną mozaikę

W ramach misji MARS 2020 na powierzchnię Czerwonej Planety wysłano łazik Perseverance. Maszyna rozpoczęła swoją eksplorację w lutym 2021 roku, co oznacza, że za niedługo miną cztery lata od kiedy jest aktywna na Marsie. Przez cały ten czas Perseverance dostarcza naukowcom informacji o Marsie, dokonując kolejnych odkryć, które mogą przybliżyć nas do odpowiedzi na pytanie, czy Czerwona Planeta kiedykolwiek mogła wspierać życie mikrobiologiczne. Najnowszym znaleziskiem jest wyjątkowa skała w regionie nazwanym „Serpentine Rapids”, gdzie Perseverance wykonał serię badań za pomocą narzędzi ściernych, ujawniając nietypową mozaikę barw, w tym białych, czarnych, a także zielonkawych plam.

Skalna mozaika na Marsie

Na początku sierpnia łazik wykonał zdjęcie nocne skały nazwanej „Wallace Butte” przy użyciu kamery SHERLOC WATSON. Mozaika, która się na niej znalazła, ukazała zielonkawą plamę o średnicy około dwóch milimetrów, co wywołało duże zainteresowanie naukowców. Tego typu zabarwienia w skałach są powszechne na Ziemi, szczególnie w tzw. „czerwonych łupkach”. Na Ziemi formują się one, gdy woda przesiąka przez osad, uruchamiając reakcję chemiczną, która przekształca utlenione żelazo (Fe3+) w jego zredukowaną formę (Fe2+), nadając skałom zielonkawy odcień. Takie reakcje często zachodzą w obecności mikroorganizmów, choć mogą również być efektem rozkładającej się materii organicznej lub interakcji siarki z żelazem, co umożliwia redukcję bez udziału życia mikrobiologicznego.

NASA/JPL-Caltech

Przez ograniczoną przestrzeń łazik nie mógł przeprowadzić bardziej precyzyjnych analiz zielonkawej plamy. Przypomnijmy, że maszyna aktualnie wspina się po stromiznach zbocza krateru Jezero. Uniemożliwiło to dokładniejsze poznanie składu tych wyjątkowych minerałów, które mogłyby dostarczyć odpowiedzi na pytanie, jakie reakcje chemiczne odpowiadają za ich zabarwienie. Tym samym, odkrycie pozostaje tajemnicą, choć zespół naukowy wyraził nadzieję na kolejne podobne znaleziska w przyszłości, które pozwolą zbadać te struktury i ustalić, czy były one tworzone przez procesy, w których brało udział życie mikrobiologiczne.

Grafika: NASA/JPL-Caltech