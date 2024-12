2024 był kluczowy dla eksploracji Marsa. Oto najważniejsze odkrycia

Rok 2024 był wyjątkowo owocny dla badań nad Marsem, przynosząc przełomowe odkrycia i nowe wyzwania. W centrum uwagi znalazły się między innymi zakończenie misji Ingenuity, odkrycie starożytnego oceanu na Marsie przez chińskich naukowców, nowe możliwości terraformowania oraz potwierdzenie istnienia wody w głębszych warstwach planety. Oto podsumowanie najważniejszych wydarzeń.

Koniec misji Ingenuity: symboliczny moment w badaniach Marsa

Co prawda nie jest to odkrycie, ale wydarzenie niezwykle ważne w kontekście eksploracji Marsa. 18 stycznia NASA ogłosiła zakończenie misji helikoptera Ingenuity. Po 72 udanych lotach helikopter zakończył swoją działalność z powodu uszkodzenia jednego z wirników. Ingenuity zrewolucjonizował sposób eksploracji planet, umożliwiając badanie trudno dostępnych terenów Marsa i wspierając misję łazika Perseverance.

Choć misja dobiegła końca, technologia lotnicza zaprezentowana przez Ingenuity będzie kontynuowana w przyszłych projektach. NASA już planuje wysłanie bardziej zaawansowanych dronów, które mogą przenieść badania na nowy poziom.

Związek Ziemi i Marsa: 2,4-milionowy cykl orbitalny

12 marca geolodzy zidentyfikowali niezwykły cykl orbitalny łączący Ziemię i Marsa. Odkryto, że interakcje między orbitami obu planet wpływają na głębokość osadów morskich na Ziemi w 2,4-milionowych cyklach. Ta nowa wiedza otwiera drogę do lepszego zrozumienia powiązań między planetami Układu Słonecznego i ich wspólnej historii ewolucji.

Sierpień był kluczowy dla badań nad Marsem?

W sierpniu opublikowano wyniki badań nad możliwością ocieplenia atmosfery Marsa. Zamiast stosowania gazów cieplarnianych, jak sugerowano wcześniej, naukowcy zaproponowali wykorzystanie nanorurek metalowych. Wprowadzenie ich do atmosfery planety mogłoby podnieść jej temperaturę o 30 kelwinów. Technologia ta byłaby znacznie bardziej efektywna energetycznie i potencjalnie mniej szkodliwa dla środowiska Marsa.

Pomysł ten przybliża nas do możliwości przyszłego kolonizowania Czerwonej Planety. Jednak przed wdrożeniem tak zaawansowanych technologii, potrzebne są dodatkowe badania, które uwzględnią ich wpływ na potencjalne mikroorganizmy w marsjańskim środowisku.

12 sierpnia NASA ogłosiła jedno z najważniejszych odkryć roku — dowody na obecność ciekłej wody 10 - 20 km pod powierzchnią Marsa. Nowa analiza danych z misji InSight wykazała, że pod powierzchnią planety znajdują się rezerwuary wody, które mogą być kluczowe dla przyszłych misji kosmicznych i potencjalnego życia na Marsie.

Odkrycie NASA łączy się z danymi pozyskanymi przez łazika Zhurong, który zidentyfikował dowody na istnienie starożytnego oceanu na Marsie. Łazik odkrył ślady osadów, które wskazują, że około 3,5 miliarda lat temu na północnej półkuli planety znajdował się rozległy ocean. Analizy wykonane przez chińskich naukowców wykazały również obecność minerałów związanych z procesami wodnymi, takich jak gliny i sole. Odkrycie to potwierdza hipotezy o istnieniu długotrwałego cyklu wodnego na Marsie, który mógł sprzyjać powstawaniu warunków odpowiednich dla życia.

Purdue University

Co ciekawe, nie wszystkie dane o Marsie pochodzą bezpośrednio z badań na planecie. Ciekawych wniosków dostarczył nam w 2024 roku meteoryt Lafayette, który przez lata "zaginął" w szufladzie na jednym z uniwersytetów. Jest on o tyle niezwykły, że znaleziono na nim ślady interakcji z wodą. Wyniki badań opublikowane w Geochemical Perspective Letters sugerują, że woda mogła pochodzić z topniejącego lodu podpowierzchniowego, co mogło być spowodowane aktywnością wulkaniczną, która występuje na Marsie okresowo do dzisiaj.

Curiosity i Perseverance dostarczyły kolejnych ciekawych teorii

NASA/JPL-Caltech

W 2024 roku Curiosity i Perseverance kontynuowały swoje badania, dostarczając cennych informacji o geologii Marsa. Ten pierwszy odkrył pole czystej siarki, co wskazuje na aktywność wulkaniczną w przeszłości planety, natomiast Perseverance skupił się na badaniu skał podczas swojej podróży po zboczu krateru Jezero. Analiza nietypowych białych skał, które Perseverance zidentyfikował w 2024 roku, może dostarczyć nowych informacji o historii wody na Marsie. Oba łaziki odgrywają kluczową rolę w budowaniu wiedzy o przeszłości planety i jej potencjale do podtrzymywania życia.