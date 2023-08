Fala nowości w EA Sports FC 24. Jeszcze lepsze Pro Clubs i hołd dla Lewandowskiego

Pro Clubs z wieloma nowościami

Pro Clubs to jeden z najbardziej lubianych trybów przez nieco bardziej casualowych graczy, którzy nie chcą mierzyć się z najlepszymi rywalami w FUT Champions czy Division Rivals, ale jednocześnie chcą pograć online, bardzo często ze znajomymi — to również doskonały materiał na streamy. Każdy gracz tworzy własnego piłkarza, a następnie rozpoczyna swoją wspaniałą karierę w klubie razem z innymi.

W tym roku do Pro Clubs zostanie dodany cross play, czyli coś, na co bardzo czekała społeczność graczy i streamerów — a, co chyba najbardziej szokujące, to fakt, że Pro Clubs trafią tym razem również na Nintendo Switch. O tym, że EA Sports FC 24 w wersji na konsolę Nintendo pierwszy raz będzie miało jakikolwiek sens, informowałem niedawno. Do tego będziemy mieli do czynienia z różnymi sezonami, dotyczącymi ligi, awansu lub pucharu — a po ich zakończeniu, drabinka się wyzeruje, więc zaczniemy podboje wirtualnych boisk od zera.

Gdyby tego było mało, nasze występy będą miały teraz kluczowe znaczenie dla naszej drużyny. Jeśli zagramy w odpowiedni sposób i zadowolimy kibiców, reputacja naszego klubu będzie się zwiększać i będziemy zdobywać wiernych kibiców — a to wpłynie na przyciąganie lepszych zawodników do naszej drużyny oraz zwiększać „inteligencję” zawodników z naszej drużyny, którzy są sterowani przez komputer. Mamy więc dodatkową motywację, żeby dawać na murawie z siebie 100 procent.

Hołd dla Roberta Lewandowskiego!

Profil na platformie X (dawniej Twitter) o nazwie EAFC 24 News poinformował, którzy zawodnicy otrzymają własne animacje wykonywania rzutów karnych. Ten element gry to ważna sztuka, którą kilka lat temu zrewolucjonizował Neymar — teraz stawanie chwilę przed oddaniem strzału nie jest już dozwolone, ale mimo wszystko niektórzy piłkarze wykształcili swoje sposoby, które pozwalają im bardziej skutecznie wykonywać te stałe fragmenty gry. Jednym z takich piłkarzy jest właśnie „dziewiątka” FC Barcelony, Robert Lewandowski.

Pełna lista piłkarzy, którzy otrzymają własne animacje rzutów karnych, prezentuje się następująco:

Messi;

Ronaldo;

Bruno Fernandes;

Mbappe;

Neymar;

Haaland;

Salah;

Lewandowski;

Pogba;

Jorginho;

Tavernier.

Źródło: EA

Jeśli chcecie poznać wszystkie informacje, które wiemy o EA Sports FC 24, zajrzyjcie tutaj. Czekacie na nową produkcję EA Sports? Dajcie znać w komentarzach!

Źródła: YouTube (EA Sports FC), X (dawniej Twitter) (EAFC 24 News)

Stock Image from Depositphotos