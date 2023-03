Czy tego chcemy, czy nie, OnePlus to dziś submarka Oppo i wieloletni fani firmy muszą to zaakceptować. Na przestrzeni ostatnich miesięcy widzieliśmy skutki tego połączenia. Miało ono wpływ zarówno na zmiany w gamie modelowej, gdzie OnePlus zaczął wypuszczać jednego budżetowca za drugim, by poprawić swoje wyniki finansowe, jak i na zmianach w wyglądzie samych urządzeń i używanych w nich komponentów. Finalnie - zmieniony został też sam system, gdzie po dawnym OxygenOS nie ma śladu, a połączenie z ColorOS z Oppo jest bardzo mocno zaznaczane. Zmiany te oczywiście nie musza być złe, ponieważ każda z nich wprowadza też dobre aspekty do marki.

Jednym z nich jest czas wsparcia urządzeń, który od teraz dorówna najlepszym

Jakiś czas temu pisałem wam o tym, jak długo poszczególne marki wspierają swoje smartfony z Androidem. Najlepsze w tym aspekcie okazały się telefony Samsunga i Oppo, które oferują 4 lata kolejnych aktualizacji Androida i 5 lat poprawek bezpieczeństwa. Jako, że OnePlus jest teraz częścią Oppo, submarka też zapowiedziała, że będzie chciała zaoferować wydłużone wsparcie. Teraz marka potwierdziła doniesienia i powiedziała, które modele smartfonów będą mogły cieszyć się kolejnymi wersjami Androida.

Naturalnie, wszyscy, którzy kupią najnowszy model OnePlusa, czyli 11, będą mogli cieszyć się nowymi wersjami systemu do 2027 roku i aktualizacjami do 2028. Jednak OnePlus myśli tez o starszych modelach - ogłosił więc, że OnePlus Ace 2, Ace 2V, Ace, Ace Pro o Ace Racing Edition również otrzymają wydłużone wsparcie. Konsumenci w Polsce mogą ucieszyć się z faktu, że na liście znalazł się także OnePlus 10 Pro (chociaż już nie zwykły OnePlus 10 bądź 10T).

Lista nie jest więc zbyt długa, ale i tak trzeba się cieszyć, że firma w ogóle zdecydowała się na taki krok. Widać, że pomiędzy producentami zawiązuje się rywalizacja na to, kto zapewni użytkownikom lepsze wsparcie posprzedażowe i moim zdaniem - jest to po wyścigu na prędkości ładowania, najbardziej przydatny użytkownikom wyścig zbrojeń wśród marek.

