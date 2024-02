Mapy Google: nowa opcja czyni je jeszcze lepszą nawigacją. Warto o niej wiedzieć

Mapy Google potrafią zaskakiwać kierunkiem rozwoju. Najnowsza opcja która trafia do platformy skupia się na... wskazówkach dla nawigacji, ale serwowanych solidnie ułatwiających życie. I to działających również na zablokowanym ekranie!

Z Mapami Google nie zgubisz się nawet nie odblokowując telefonu

Mapy Google pierwszy raz przedstawiły nam "czytelne wskazówki" dokładnie rok temu. Nie była to jednak żadna specjalnie promowana opcja i właściwie można by rzec, że została ona zakopana pod lawiną stale napływających do nas nowości, którym bardziej udaje się przedostać do świadomości użytkowników. Absolutnie nie umniejsza to jednak tej opcji, która może okazać się dla wielu jedną z najfajniejszych zmian w Mapach.

Czym są "czytelne wskazówki"? Jak czytamy na stronie pomocy, to nowa opcja która automatycznie podaje szacowany czas dotarcia na miejsce i informacje o następnym zakręcie w trakcie pokonywania trasy – bezpośrednio na ekranie opisu trasy lub na ekranie blokady. W praktyce zaś aplikacja Mapy Google na bieżąco będzie aktualizować czas który pozostał nam by dotrzeć na miejsce, bez konieczności aktywacji nawigacji (czyli kliknięcia Start). Wystarczy wyznaczyć trasę i wybrać opcję np. pieszą — a widok automatycznie będzie aktualizowany, kolejno znikać będą także trasy które pominęliśmy i przestały mieć już sens.

Co więcej — opcja "czytelnych wskazówek" działa również na zablokowanym ekranie, co pozwala nam na bardziej efektywne korzystanie z usługi bez konieczności odblokowywania urządzenia. W "podstawowej" wersji serwuje po prostu powiadomienia o tym gdy należy skręcić, a także ile czasu pozostało nim dotrzemy na miejsce. Google zapowiada także wsparcie dla wydarzeń na żywo dla iPhone'a. Póki co opcja ta nie jest tam jeszcze dostępna.

