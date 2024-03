Chciałbyś szybko udostępnić komuś informację o tym, gdzie jesteś, ale nie wiesz jak? Poprowadzić kogoś do punktu na mapie, o który ten właśnie pyta? W erze smartfonów to bardzo proste. Wystarczy jedna, bardzo popularna aplikacja i kilka kliknięć. Podpowiadamy jak to zrobić.

Kiedy może się przydać udostępnianie lokalizacji innej osobie?

Sytuację, w której chcemy podzielić się daną lokalizacją z kimś innym bardzo łatwo sobie wyobrazić. Załóżmy, że przyjechaliśmy do obcego miasta i chcemy się umówić z kimś znajomym, by odebrał nas z miejsca, w którym obecnie przebywamy. Nie mając wiedzy, gdzie to konkretnie jest, warto skorzystać ze smartfona i posłużyć się udostępnianiem lokalizacji.

Inna sytuacja to chociażby chęć wskazania znajomym restauracji, którą warto odwiedzić. Zamiast silić się na tłumaczenia, w jaki sposób do niej trafić, wystarczy udostępnić jej lokalizację przy pomocy aplikacji.

Tego typu sytuacje można mnożyć, dlatego w tym krótkim poradniku odpowiemy na pytanie o to, co zrobić, by przekazać komuś informację o danej lokalizacji.

Czego potrzeba, by udostępnić lokalizację komuś innemu?

Dla potrzeb niniejszego poradnika wykorzystamy zdecydowanie najpopularniejsze rozwiązanie na rynku, czyli Mapy Google. To aplikacja, która domyślnie instalowana jest w praktycznie wszystkich smartfonach z systemem Android. Jeśli jakimś cudem w naszym jej nie ma, można pobrać ją ze sklepu Google Play. Użytkownicy iPhone'ów mogą ściągnąć ją ze sklepu AppStore, a korzystający z komputerów znajdą ją w przeglądarce internetowej pod tym adresem.

Gdy już zainstalujemy i uruchomimy aplikację, bądź odwiedzimy stronę internetową, dalsze czynności przebiegają bardzo prosto.

Jak szybko udostępnić lokalizację innej osobie przy pomocy smartfona?

W aplikacji Mapy Google wystarczy znaleźć miejsce, które chcemy udostępnić. Może to być nasza lokalizacja, którą aplikacja widzi dzięki wbudowanemu modułowi łączności GPS. Może to również być dowolny punkt na mapie, który odnaleźliśmy przez jej przesuwanie bądź wyszukaliśmy.

Gdy już go znajdziemy, wystarczy dotknąć interesujące nas miejsce, a następnie z menu, które ukazało się naszym oczom, wybrać charakterystyczną ikonkę udostępniania treści. Dla przykładu, na iPhonie wygląda ona następująco:

Następnie musimy wybrać, przy pomocy której aplikacji chcemy udostępnić lokalizację. Co do zasady na liście dostępnych powinny pojawić się wszystkie komunikatory internetowe zainstalowane na smartfonie (Messenger, WhatsApp itd.), a także aplikacja do obsługi wiadomości SMS. Zostało już tylko wybrać kontakt, któremu chcemy udostępnić daną lokalizację, zatwierdzić i to wszystko.

Odbiorca wiadomości otrzyma tzw. pinezkę w Mapach Google. Dzięki niej może nie tylko zobaczyć naszą lokalizację, ale także nawigować do nas dzięki wbudowanej w Mapy Google usłudze nawigacji z użyciem GPS.

Jak szybko udostępnić lokalizację innej osobie przy pomocy komputera?

W skrócie: bardzo podobnie, jak w przypadku smartfona. Wchodzimy na stronę internetową Map Google, a następnie klikamy lewym przyciskiem w interesujący nas punkt na mapie. Po lewej stronie wyświetli się podręczne menu, a na nim opcja Udostępnij. Klikamy w nią, a następnie kopiujemy wygenerowany przez Mapy Google link. Możemy go np. przesłać znajomemu przy pomocy komunikatora internetowego.

Udostępnianie lokalizacji przez Mapy Google jest bardzo proste i może okazać się naprawdę przydatne. Warto wiedzieć, jak to zrobić, bo nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać.