Narzędzia Google od lat są jednym z najlepszych narzędzi dla wszystkich przygotowujących się do podróży. Nie ważne czy mowa o wyszukiwaniu połączeń lokalną komunikacją miejską, połączeń samolotowych / pociągowych w najodleglejsze zakątki świata, trasy rowerowej / spacerowej czy samochodowej - narzędzie jest na tyle rozbudowane, że pomoże nam w każdej sytuacji. Dotychczas jednak tamtejsza baza danych nie uwzględniała kwestii opłat, które dodatkowo poniesiemy wybierając samochód. Mam tu na myśli odcinki płatne — czy to za dostęp do autostrady, czy przejechanie mostu. Ale wkrótce ma się to zmienić.

Mapy Google wkrótce poinformują nas, ile zapłacimy za przejechanie danego odcinka drogi

Jak informują testerzy Map Google — otrzymali oni od twórców platformy wiadomość, że najbliższa duża aktualizacja przyniesie informacje dotyczące dodatkowych opłat drogowych. Te najprawdopodobniej będą wyświetlane już na etapie oznaczanych na mapie tras - poza czasem, platforma podpowie też na ile opłat musimy szykować się wybierając tę opcję.

Nie wiadomo jak długo przyjdzie nam poczekać na implementację tych nowości i jak szybko obejmą one informacje o polskich drogach. Nie jest żadną tajemnicą, że Google wszystkie takie zmiany wprowadza falami, więc może to chwilę potrwać - ale ważne, że w ogóle się za to zabiera. Na tę chwilę podczas serwowania proponowanych tras, Mapy Google informują wyłącznie, że dana droga zawiera odcinki płatne. O obowiązujących opłatach musimy doczytać sobie samodzielnie w innych miejscach. Przynajmniej póki co, bo najwyraźniej wkrótce się to zmieni!

Źródło