Z Internetu korzystają wszyscy. Starzy i młodzi. I o ile w przypadku osób dorosłych narzucanie pewnych ograniczeń może spotkać się ze sporą krytyką, tak możemy się zgodzić, że dostosowanie usług internetowych do najmłodszych odbiorców musi wiązać się z pewnymi restrykcjami. I choć te z pewnością im się nie spodobają, tak dla ich własnego dobra powinny być wprowadzone. W perspektywie stale zmieniającego się świata są one potrzebne i jeśli poprawią świadomość dotyczącą bezpieczeństwa, to każda firma powinna przemyśleć swoje podejście do tego tematu.

A co Google teraz przygotowało dla najmłodszych użytkowników sieci? Firma zapowiada daleko idące zmiany. W najbliższym czasie dostosuje swoje produkty tak, by dzieci oraz nastolatkowie mogli z nich korzystać w sposób bezpieczny i z pewnymi ograniczeniami. Na stronach Google rozpisane są one z podziałem na konkretne usługi:

YouTube: Google zmieni domyślne ustawienie przesyłania na najbardziej prywatną opcję dostępną dla nastolatków w wieku 13-17 lat. Ponadto firma bardziej będzie eksponować funkcję cyfrowej równowagi, a także zapewni ochronę i edukację w zakresie treści komercyjnych.

Wyszukiwarka: Google oferuje szereg systemów, narzędzi i zasad, które mają pomóc użytkownikom w odkrywaniu różnorodnych treści w sieci, nie zaskakując ich materiałami dla dorosłych. Jednym z nich jest funkcja SafeSearch. Po jej włączeniu z wyników wyszukiwania treści odfiltrowane są te, przeznaczone dla pełnoletnich.

Asystent: Google podaje, że stara się zapobiegać pojawianiu się treści dla dorosłych podczas korzystania przez dziecko z Asystenta Google na współdzielonych urządzeniach. W nadchodzących miesiącach wprowadzone będą nowe domyślne zabezpieczenia, w tym m.in. SafeSearch w przeglądarce internetowej na inteligentnych wyświetlaczach.

Google stawia na bezpieczeństwo młodych. Zmiany w usługach

Historia lokalizacji: Funkcja jest domyślnie wyłączona dla wszystkich kont, a dzieci, których konta są nadzorowane, nie mają możliwości jej włączenia. Wkrótce tymi ustawieniami objęci będą wszyscy poniżej 18. roku życia na całym świecie. Oznacza to, że Historia lokalizacji pozostanie wyłączona (bez możliwości jej włączenia).

Google Play: W sklepie uruchomiona będzie nowa sekcja bezpieczeństwa, informująca rodziców, które aplikacje są zgodne z zasadami dotyczącymi aplikacji dla rodzin. Aplikacje będą musiały bardziej szczegółowo informować, w jaki sposób wykorzystują gromadzone przez siebie dane, co ułatwi rodzicom podjęcie decyzji, czy dana aplikacja jest odpowiednia dla ich dziecka, zanim ją pobiorą.

Google Workspace for Education: W szkołach podstawowych i średnich korzystających z rozwiązań Google dla edukacji domyślnie włączona będzie funkcja SafeSearch, a przełączanie się na Tryb gościa i Tryb incognito podczas przeglądania stron internetowych będzie domyślnie wyłączone.

— więcej o zmianach przeczytacie na stronach Google.

Google dostosowuje swoje produkty dla najmłodszych

Jednocześnie Google zapowiada zmiany w obrębie reklam. Chodzi przede wszystkim o przypadki, w których banery o charakterze kontrowersyjnym są wyświetlane najmłodszym. W najbliższych miesiącach zablokowane będzie kierowanie reklam na podstawie wieku, płci i zainteresować dla osób poniżej 18 roku życia.

W aplikacji Family Link również zajdą zmiany. Wprowadzone zostaną dodatkowe filtry Digital Wellbeing pozwalające m.in. na blokowanie wiadomości, podcastów i dostępu do stron internetowych. Google zapowiada także udostępnienie łatwych do zrozumienia materiałów dla młodych ludzi i ich rodziców. Pozwolą one na lepsze zrozumienie praktyk firmy dotyczących zbierania i przetwarzania danych. Materiały te będą udostępniane na całym świecie w najbliższych miesiącach.