Google TV to platforma, która służy jako tzw. smart TV na wielu nowych modelach telewizorów różnych producentów. Korzystają niej także urządzenia Chromecast, więc liczba użytkowników jest całkiem spora. Na tej podstawie gigant opracował ranking najpopularniejszych produkcji w podziale na filmy oraz seriale. I muszę przyznać, że o ile serial nie jest zaskoczeniem, o tyle najpopularniejszy film to mała niespodzianka.

Road House podbił serca widzów

Okazuje się, że liderem w zestawieniu Google jest Road House, który pojawił się na Amazon Prime na początku roku. Remake hitu z 1989 roku, w którym główną rolę zagrał Jake Gyllenhaal oraz Conor McGregor był najchętniej wybieraną produkcją w tym roku na Google TV. Pozostałe produkcje The Idea of You, Descendants: The Rise of Red, Kingdom of the Planet of the Apes, Inside Out 2, IF, Dune: Part 2, Mean Girls (2024), Despicable Me 4, Godzilla x Kong: The New Empire, The Fall Guy, Wolfs, Civil War, A Quiet Place: Day One, Kung Fu Panda 4, The Instigators, Twisters, Monkey Man, Furiosa: A Mad Max Saga, Bad Boys: Ride or Die, Ghostbusters: Frozen Empire, Deadpool & Wolverine, The Garfield Movie oraz The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Shogun bezapelacyjnie najlepszym serialem

Wśród seriali królem (shogunem? ;-)) jest produkcja Disney+ z Hiroyukim Sanadą w roli głównej. Shogun okazał się bezapelacyjnym liderem i myślę, że każdy się z tym zgodzi. Serial doskonale zachował klimat feudalnej Japonii i zachwycał nie tylko grą aktorską ale również świetną scenografią oraz oczywiście fabułą. Ocena 8,6/10 na IMDb też nie wzięła się znikąd. Pozostałe popularne tytuły na platformie Google TV również nie są wielkim zaskoczeniem. Wśród nich znajdziemy Fallout, House of the Dragon, The Bear, Bluey, Tracker, Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, The Lord of the Rings: The Rings of Power, Bad Monkey, Agatha All Along, Reacher, True Detective, High Potential, Presumed Innocent, The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard, Yellowstone, Saturday Night Live, Masters of the Air, Love Island: USA, Spongebob Squarepants, Gypsy Rose: Life After Lock Up, 911, The Walking Dead: The Ones Who Live oraz Young Sheldon.