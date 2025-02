Mapy Google odpalają petardę dla kierowców. To opcja którą pokochają!

Google Maps stale rozwija funkcje raportowania wszystkiego co dzieje się na drogach. Z punktu widzenia najpopularniejszej (i co ważne: darmowej) aplikacji — aż szok, że tyle kazano nam na te funkcje czekać. W ubiegłym roku wprowadzono duże zmiany w raportach Map, a teraz Google testuje kolejne usprawnienia. Tym razem koncentrują się w całości na utrudnieniach związanych ściśle z warunkami pogodowymi. Nowe opcje pojawiają się zarówno w aplikacji dostępnej na smartfonach, jak i na platformie Android Auto.

Funkcja raportowania wypadków w Mapach Google działa na podobnej zasadzie jak w aplikacji Waze. Jako że właścicielem obu z nich jest Google, firma po latach zdecydowała się połączyć te funkcje tworząc jedną bazę danych i pozwalających cieszyć się funkcjami niezależnie od wybranej aplikacji. Kierowcy mogą zgłaszać wypadki, przeszkody na drodze oraz inne zagrożenia, aby ostrzegać innych uczestników ruchu drogowego korzystających z nawigacji o tym co ich czeka — w tym o potencjalnych niebezpieczeństwach. Choć regularnie słychać głosy, że może to nieco rozpraszać podczas jazdy, opcja ta znacznie poprawia bezpieczeństwo i komfort podróży.

Nowe opcje w zgłoszeniach wypadków Map Google

Jak poinformowała redakcja serwisu Android Police, Google testuje kilka nowych kategorii zgłoszeń związanych ściśle z warunkami atmosferycznymi. Nowe opcje obejmują:

Zalane drogi — czyli informacje o drogach nieprzejezdnych z powodu podtopień;

— czyli informacje o drogach nieprzejezdnych z powodu podtopień; Ograniczona widoczność — ostrzeżenia dedykowane sytuacjom takim jak gęsta mgła, dym i innych czynnikach ograniczających widoczność;

— ostrzeżenia dedykowane sytuacjom takim jak gęsta mgła, dym i innych czynnikach ograniczających widoczność; Nieodśnieżona droga — zgłoszenie trudnych warunków zimowych, które mogą znacznie utrudnić jazdę.

Nowe opcje są dodawane do istniejącej listy wypadków tuż po kategorii „Zatrzymany pojazd”. Następstwem tych zmian jest przesunięcie opcji „Policja” poza główny widok.

Kto już teraz skorzysta z nowej funkcji? Obecnie nowe opcje raportów pogodowych są w fazie testów i nie są jeszcze dostępne dla wszystkich użytkowników — i mają do nich dostęp wyłącznie ci, którzy zapisani są do programów testowych tego konkretnego produktu. Ale jeżeli funkcja ta dotarła już do tak zaawansowanych testów, że wypuszczono ją do szerszej grupy użytkowników to można przypuszczać, że niebawem będzie ona dostępna dla wszystkich. A nie da się ukryć, że to jedno z usprawnień które przyda się na co dzień. Wszystkie budowane przez zaangażowaną społeczność nawigacje przez lata okazywały się najlepszymi produktami w swojej kategorii.

Na tę chwilę jednak nie pozostaje nam nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać wdrożenia wspomnianych funkcji dla wszystkich. Prawdopodobnie jej wdrożenie to kwestia najbliższych kilku-kilkunastu tygodni.